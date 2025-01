In knapp einem Monat ist es soweit: Die neue Session des Anderbecker CarnevalsClub (ACC) startet. Was die Karnevalisten dieses Mal geplant haben und alle weiteren Infos.

Anderbeck. - Die Proben laufen seit Monaten und die Aufregung steigt und steigt. Viel Zeit ist auch nicht mehr, denn in knapp einem Monat findet die erste von drei Abendveranstaltungen der diesjährigen Session des Anderbecker CarnevalsClub (ACC) statt.

In diesem Jahr geht es darin einen Schritt zurück in die Vergangenheit, denn das Motto lautet: „Der ACC lädt ein zum Faschingsglück und bringt euch die Helden der Kindheit zurück“. Welche Helden genau damit gemeint sind, soll aber noch gar nicht verraten werden.

Mehr als das Motto wird nicht verraten

„Zum einen soll das natürlich eine Überraschung für die Zuschauer bleiben, um die Spannung zu erhöhen - zum anderen wissen wir es außerhalb der jeweiligen eigenen Gruppen auch gar nicht“, erklärt Stefanie Bode, Mitglied der Frauentanzgruppe.

Neben der Frauentanzgruppe gibt es innerhalb des ACC noch die Huyspatzen - die Jüngsten im Bunde -, dann die daraus erwachsene neue Mini-Garde, die Hotten Lotten, die Funkengarde, das Männerballett und die Parodiegruppe. „Jede Gruppe übt für sich ihre eigenen Tänze gemäß des aktuellen Mottos“, erklärt Stefanie Bode. „Und da die einzelnen Gruppen unterschiedlich alt sind, sind natürlich auch deren Kindheitshelden ganz unterschiedliche.“ Um welche es sich bei ihnen handele, wolle sie nicht verraten - „aber so viel kann ich sagen: Bei uns sind es Helden aus Film und Fernsehen“.

Anderbeck Huy-lau: Drei Vorstellungen plus Kinder-Karneval

Zu sehen sind die verschiedenen Helden in den Vorstellungen am 15. und 22. Februar sowie 1. März, jeweils ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Karten gibt es diesen Samstag, 18. Januar, von 10 bis 12 Uhr in der Dingelstedter Mehrzweckhalle sowie am 25. Januar und 1. Februar, ebenfalls von 10 bis 12 Uhr, direkt beim ACC in Anderbeck (Vogelsdorfer Weg). „Wir haben allerdings für die zweite Vorstellung am 22. Februar nur noch drei nicht zusammenhängende Karten“, berichtet Stefanie Bode. „Irgendwie hat sich der zweite Abend zum beliebtesten Abend entwickelt - aber dass wir so früh schon ausverkauft sind, hatten wir noch nie, freut uns aber natürlich.“ Für die beiden anderen Abende sei von den etwa 230 möglichen Karten noch jeweils knapp die Hälfte verfügbar.

Stattfinden werden die Veranstaltungen - ebenso wie der Kinder-Karneval am Nachmittag des 15. Februars - erneut im Dingelstedter Dorfgemeinschaftshaus. „Wir hatten gehofft, wieder in unseren Saal hier in Anderbeck zurückzukönnen, aber die Sanierung ist aufwendiger als gedacht und dauert daher länger als geplant“, sagt Stefanie Bode. „Vielleicht klappt es ja zum nächsten Jahr.“

Die 34-Jährige ist seit Ende der 90er im Anderbecker Karnevalsverein, hat die verschiedenen Gruppen - von den Huyspatzen bis zur Funkengarde - durchlaufen, und ist nun nach einigen Jahren in Berlin, in denen sie ihrem Verein aber dennoch die Treue hielt, in ihren Heimatort zurückgekehrt. Neben der aktiven Teilnahme an der Frauentanzgruppe, ist sie jetzt auch für die Öffentlichkeitsarbeit des ACC zuständig. „Ich wollte mich gern noch mehr einbringen“, sagt sie - und freut sich auf die anstehende Session.