Die Eilenstedter Faschingseulen laden auch in diesem Jahr zum Karneval ein. Worum es geht, wer mitmacht und wofür es noch Karten gibt.

Karneval in Eilenstedt: Ohne Motto, dafür vielfältig und bunt

Eilenstedt. - Auch in diesem Jahr wollen die Eilenstedter Faschingseulen alle Karneval-Fans begeistern und laden zum Fasching in den kleinen Huy-Ort ein. „Wir sind als Gruppe in letzter Zeit stark gewachsen - und können deshalb noch mehr anbieten und vielfältiger spielen“, sagt Carmen Holzberg voller Freude.