Musik, Humor, Literatur und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 20. Juni 2025, bereichert.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Veranstaltungen und Freizeit am Freitag

„Skandinavische Sommernacht – Am Rande der Stille“ ist ein Abends mit dem Hyperion-Trio in Magdeburg überschrieben.

Magdeburg - Auch Freitag, der 20.6.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

KlangART Vision im Gesellschaftshaus Magdeburg: Skandinavische Sommernacht mit dem Hyperion Trio

Ein Abend unter dem Titel „Skandinavische Sommernacht – Am Rande der Stille“ ist für Freitag, 20. Juni , ab 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 geplant. Die Veranstaltung verbindet nordische Kulinarik mit Kammermusik aus Skandinavien und ist Teil des Musikfestivals KlangART Vision in Zusammenarbeit mit dem Gesellschaftshaus.

Zum Auftakt werden auf der Terrasse skandinavische Spezialitäten serviert, begleitet von musikalischen Impressionen. Im Anschluss daran setzt das Hyperion Trio um 21 Uhr im Gartensaal das Programm fort. Mit Werken von Sveinbjörn Sveinbjörnsson, W. A. Mozart in einer Bearbeitung von Atli Heimir Sveinsson sowie Sveinssons eigenem „Piano Trio Nr. 2“ steht die zeitgenössische Kammermusik aus Island im Fokus.

Das Hyperion Trio, bestehend aus Oliver Kipp (Violine), Katharina Troe (Violoncello) und Hagen Schwarzrock (Klavier), begeht im Jahr 2025 sein 25-jähriges Bestehen. Im Rahmen seiner „Ensemble-in-Residence“-Tätigkeit am Gesellschaftshaus widmet sich das Ensemble insbesondere den Kompositionen von Atli Heimir Sveinsson, mit dem eine langjährige künstlerische Verbindung bestand. Teil der Darbietung ist eine visuelle Komponente mit Videoarbeiten, die Naturaufnahmen Islands mit Sveinssons Musik verbinden.

Lesung mit Patricia Holland Moritz im Moritzhof Magdeburg: „Drei Sommer lang Paris“

In der HofGalerie des Moritzhofs Magdeburg liest Patricia Holland Moritz am 20.6. um 18 Uhr aus ihrem Roman „Drei Sommer lang Paris“. Die Veranstaltung wird in Kooperation von der Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalt, dem Literaturhaus Magdeburg und ARTist! organisiert.

Im Mittelpunkt des Romans steht die 21-jährige Ulrike, die im Sommer 1989 in einem Zug von Leipzig nach Paris sitzt. Ohne Sprachkenntnisse, aber mit Entschlossenheit und Neugier, taucht sie in eine für sie vollkommen neue Realität ein. Als junge Frau aus der DDR bewegt sie sich in einem von Migration geprägten Umfeld, in dem sie ihre Rolle neu definieren muss. Die Geschichte spielt in einer Zeit des politischen Umbruchs und zeichnet ein eindrückliches Porträt einer Generation, die sich gegen Grenzen und Einschränkungen behauptet.

Patricia Holland Moritz verarbeitet in ihrem Roman eigene biografische Erfahrungen. Sie war in Leipzig als Buchhändlerin tätig, verließ später die DDR und arbeitete in Paris als Speditionskauffrau. Inzwischen lebt sie als Schriftstellerin in Berlin. Die Lesung eröffnet eine literarische Perspektive auf das Leben zwischen zwei Systemen und den Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben.

Der Eintritt ist frei! Es handelt sich um eine Veranstaltung der französischen Kulturwochen "Franko.Folie!"

Polit-Satire "Wir sind gegen dafür" im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle

In der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a wird das aktuelle Kabarettprogramm "Wir sind gegen dafür" aufgeführt. Es handelt sich um eine Produktion mit Marion Bach und Heike Ronniger sowie alternierend Christoph Deckbar oder Oliver Vogt. Die Regie übernahm Matthias Brenner, das Buch stammt von Frank Voigtmann und Robert Schmiedel. Die Vorstellungen finden am 15. und 31. Mai sowie am 20., 25. und 26. Juni jeweils um 20 Uhr statt.

Im Zentrum der satirischen Inszenierung stehen die Widersprüche gesellschaftlicher Debatten, politische Absurditäten und die Fragwürdigkeit öffentlicher Positionierungen. Das Programm greift Entwicklungen in Politik, Medien und Alltag auf und stellt Fragen zur aktuellen Lage, ohne dabei einfache Antworten zu liefern. Thematisiert werden unter anderem wirtschaftliche Gegensätze, parteipolitische Rollenkonflikte sowie gesellschaftliche Umbrüche.

Die Darbietung lebt von pointierten Dialogen, ironischen Spitzen und einem durchgehend doppelbödigen Umgang mit Sprache und Logik. Dabei wird ein Panorama alltäglicher Paradoxien gezeichnet, das die Verunsicherung in Zeiten politischer Orientierungslosigkeit widerspiegelt. "Wir sind gegen dafür" ist ein satirischer Beitrag zur Gegenwart – unterhaltsam, zugespitzt und zugleich ein Spiegel gesellschaftlicher Selbstwidersprüche.

Tangoabend mit La Guagua im Schauspielhaus Magdeburg

Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 findet am Freitag, dem 20. Juni 2025, von 20 bis 23.30 Uhr eine Milonga unter dem Titel „Tango im Kasino“ statt. Die Veranstaltung entsteht in Kooperation mit dem Verein „Tango Argentino Magdeburg Con Corazón“ und kombiniert Livemusik mit einem DJ-Set.

Musikalisch gestaltet wird der Abend vom Duo La Guagua, das 2018 von den argentinischen Künstlern Anahí Settón und Javier Tucat Moreno gegründet wurde. Der Name des Projekts verweist auf das spanische Wort „Guagua“, das nicht nur „Bus“, sondern auch „Reisender Ort des Austauschs“ bedeutet. In dieser Idee vereinen sich musikalische Vielfalt, lateinamerikanische Erzähltraditionen und persönliche Geschichten.

Anahí Settón ist Sängerin und Schauspielerin, geboren in Buenos Aires. Ihre musikalischen Wurzeln liegen im Tango ihrer Heimatstadt, inspiriert durch Erfahrungen aus verschiedenen Ländern, in denen sie gelebt hat. Ihre Lieder greifen persönliche und universelle Themen auf und erzählen von Begegnungen und Verbindungen zwischen Menschen.

Javier Tucat Moreno ist Pianist und Komponist, ebenfalls in Buenos Aires geboren. Seit dem Jahr 2000 lebt er in Berlin. In seinem Spiel verbinden sich Elemente des argentinischen Tangos mit folkloristischen Einflüssen, die er in einem eigenen Stil zusammenführt.

Tango-DJ Stefan M. ergänzt das Programm mit klassischer und moderner Tangomusik, um eine tanzbare Atmosphäre zu schaffen. Die Veranstaltung richtet sich an Tänzerinnen und Tänzer sowie an alle, die Interesse an argentinischer Musik und Tanzkultur haben.

Gespräch "Ein digitales Phänomen gegen den Strom?" im Volksbad Buckau

Im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 findet am Freitag, dem 20. Juni, ab 19 Uhr eine Gesprächsveranstaltung im Rahmen der französischen Kulturwochen „Franko.Folie!“ statt. Im Mittelpunkt steht der Einsatz digitaler Medien als Mittel des Widerstands und der Selbstermächtigung.

Die Diskussion beleuchtet, wie Plattformen wie Instagram, Podcasts und soziale Netzwerke genutzt werden, um gegen Islamophobie vorzugehen, feministische Perspektiven sichtbar zu machen und muslimische Identitäten in der Öffentlichkeit zu verhandeln. Dabei werden Fragen nach Religiosität, Kultur, Geschlecht und Zugehörigkeit im digitalen Raum aufgegriffen und kritisch reflektiert.

Es sprechen Imane Benchaou aus Belgien, Wissenschaftlerin und Projektleiterin bei KARAMAH-EU sowie Podcasterin, und Nadiya Lazzouni aus Frankreich, Journalistin und Politologin. Die Moderation übernimmt Natascha Ueckmann. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich mit feministischen, medialen und gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzen. Eine Übersetzung ins Deutsche wird angeboten.

Veranstalter sind das Institut für Romanistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, das Volksbad Buckau c/o Frauenzentrum Courage sowie das Institut français Sachsen-Anhalt. Der Eintritt ist frei.

Kamishibai-Erzählkunst auf Französisch im Pastel Blumen.Cafe Magdeburg

Im Pastel Blumen.Cafe in der Immermannstraße 17 findet am Freitag, dem 20. Juni, ab 15.30 Uhr eine Veranstaltung rund um das japanische Erzähltheater Kamishibai statt. Organisiert wird das Format von Célia Bernez, Engagementbotschafterin für Kultur 2023–2025, in Zusammenarbeit mit dem Sprachenzentrum der Otto-von-Guericke-Universität und dem Erzählkollektiv Siebenmeilenworte.

Studierende des französischen Sprachkurses der Universität gestalten die Kamishibai-Aufführung. Die Geschichte wird sowohl auf Französisch als auch auf Deutsch erzählt und richtet sich an ein generationsübergreifendes Publikum. Das Kamishibai, ursprünglich eine Form des Wandertheaters in Japan, verbindet visuelle Elemente mit mündlicher Erzähltradition: Bildtafeln werden dabei nacheinander gezeigt, während die Geschichte lebendig vorgetragen wird.

Im Anschluss übernehmen die Erzählerinnen von Siebenmeilenworte das Programm und präsentieren bilinguale Geschichten. Sie erzählen frei und variantenreich, sowohl traditionelle Märchen als auch moderne Erzählungen in deutscher und französischer Sprache.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Es handelt sich um eine Veranstaltung der französischen Kulturwochen "FrankoFolie!".

Magdeburger Medienwoche 2025 endet mit öffentlicher Veranstaltung an der Universität

Im Hörsaal 1 der Otto-von-Guericke-Universität auf dem Gelände an der Pfälzer Straße, in unmittelbarer Nähe zur Universitätsbibliothek und der Mensa, findet am Freitag, dem 20. Juni 2025, von 18 bis 21 Uhr das öffentliche Abschlussevent der Magdeburger Medienwoche statt.

Im Rahmen der Veranstaltung werden Konzepte und Ergebnisse vorgestellt, die im Verlauf der diesjährigen Medienwoche erarbeitet wurden. Der Abend richtet sich nicht nur an Teilnehmende der Workshops, sondern auch an alle Interessierten, die Einblicke in gegenwärtige Entwicklungen der medienpädagogischen Praxis gewinnen möchten.

Thematisch steht die Auseinandersetzung mit digitalen Transformationsprozessen im Vordergrund. Dazu zählen unter anderem Fragestellungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und deren Integration in zeitgemäße Bildungsformate. Die präsentierten Beiträge zeigen, wie pädagogische Konzepte auf diese technologischen Veränderungen reagieren und welche neuen Möglichkeiten sich im Umgang mit digitalen Medien eröffnen.

Die Veranstaltung bildet den Abschluss der Magdeburger Medienwoche 2025, die an der Otto-von-Guericke-Universität verankert ist und Akteurinnen und Akteuren aus Bildung, Medien und Wissenschaft eine Plattform zum Austausch bietet.

Ancst, Thriller und Nickelcrack live im Heizhaus Magdeburg

Am Freitag, dem 20. Juni 2025, beginnt ab 20 Uhr in der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Heizhaus in der Harsdorfer Straße 33b ein Abend mit extremen Klängen aus verschiedenen Spielarten harter Musik.

Das Line-up umfasst drei Formationen, die sich durch energiegeladene und kompromisslose Live-Auftritte auszeichnen. Den Auftakt macht „Nickelcrack“ mit einem Mix aus Powerviolence und Grindcore. Es folgt „Thriller“, ein vierköpfiges Hardcore-Punk-Kollektiv mit powerviolencelastiger Ausrichtung. Zum Abschluss bringt „Ancst“ ein Set, das Blackened Metalcore, Death Metal sowie Einflüsse aus Grindcore und Crust kombiniert. Die Band verbindet düstere Klanglandschaften mit hoher technischer Präzision.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Die großen Museen in Magdeburg haben auch am Karfreitag geöffnet. So auch das Technikmuseum.

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Bawelino und Brunner im mach|werk Magdeburg: Gitarrenduett mit Swing und Virtuosität

Am Freitag, dem 20. Juni 2025, beginnt um 20 Uhr im mach|werk im Breiten Weg 114a ein Konzertabend mit dem Duo Bawelino und Brunner. Im Zentrum steht ein intensives Zusammenspiel zweier Gitarristen, das durch stilistische Vielfalt und technische Brillanz geprägt ist.

Joe Bawelino, international bekannt für seine Arbeit im Bebop- und Swing-Bereich, trifft auf Gige Brunner, dessen vielstimmige Fingerstyle-Technik einen rhythmisch dichten und harmonisch komplexen Kontrapunkt bildet. Gemeinsam schaffen sie mit nur zwei Instrumenten ein Klangbild, das weit über die Minimalbesetzung hinausreicht.

Das Spiel der beiden Musiker lebt von Gegensätzen und Ergänzungen. Rasante Linien, rhythmische Akzente und melodische Feinheiten greifen ineinander und eröffnen einen musikalischen Raum, in dem Improvisation, Jazztradition und individueller Ausdruck zusammenwirken.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Im Vorverkauf keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Atemlos durch den Park 4.0" des Theaters in der Grünen Zitadelle mit seiner Sommerspielstätte auf der Seeterrasse am Adolf-Mittag-See um 20 Uhr. Auch "Zwölf vor 5 - Sommertheater im Technikmuseum" mit dem Hengstmann-Kabarett um 20 Uhr in der Dodendorfer Straße 65 war im Vorfeld bereits ausverkauft. Keine Eintrittskarten waren mehr für "It's teatime, Baby!" um 10 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 zu haben. Auch für die Premiere des Musicals "The Addams Family" des Theaters Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz waren die Tickets ausverkauft.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.