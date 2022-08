Klassik unterm Osterwiecker Taubenturm

Die Osterwiecker Altstadt ist am Sonntag, 4. September, ab 15 Uhr Kulisse für ein Konzert. Auf dem Schäfers Hof gastieren das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode und der Rundfunk-Jugendchor aus der Harzstadt.

Osterwieck - Für den Rundfunk-Jugendchor des Landesgymnasiums für Musik scheint die Einladung nach Osterwieck wie gerufen gekommen zu sein. „Wir haben ohnehin vor, dass wir uns mehr in der Region sehen und hören lassen“, sagte Robert Göstl bei einer Besichtigung der Aufführungsstätte. Zugleich sein erster Besuch in Osterwieck. Erst seit einem Jahr leitet der frühere Professor an der Hochschule für Musik und Tanz Köln den Wernigeröder Chor, der sich aus 54 Schülern des Landesgymnasiums für Musik zusammensetzt.