Eilenstedt. - In den vergangenen Jahren hat sich Darts mehr und mehr vom Nischen-Kneipensport zu einem populären Event in den deutschen Wohnzimmern entwickelt. Die alljährlich zwischen Jahren stattfindenden Weltmeisterschaften sind längst kein Geheimtipp mehr.

Wer nicht nur zuschauen, sondern selbst mitspielen möchte, ist bei Eilenstedter Gladiators genau richtig. Der 2021 gegründete und damit noch recht junge Verein hat aktuell zwölf Mitglieder, die zweimal wöchentlich auf der Anlage von Vereinschef Jens Olschak im Huy-Ort trainieren.

„Wir sind momentan mit zwei Mannschaften am Liga-Betrieb beteiligt – und beide Mannschaften sind Tabellenführer“, berichtet er nicht ohne Stolz. Gespielt wird Steeldarts – also mit Pfeilen mit einer Spitze aus Metall, vorgegebener maximaler Länge und maximalem Gewicht – und das, mit Ausnahmegenehmigung, im Braunschweiger-Bezirks-Dartverband (BBDV), da Sachsen-Anhalt noch immer keinen eigenen Landesverband hat.

Probetraining donnerstags

Eine Saison gehe dabei immer von Ende August bis Mitte Mai, erklärt Olschak. „Deshalb bieten wir jetzt, also zum Ende der aktuellen Saison, ein Schnuppertraining an, um neue Mitglieder für die neue Saison zu gewinnen.“ Dann wollen die Gladiators dann nämlich gern mit drei Mannschaften spielen. „Man braucht zwar nur vier Leute für eine Mannschaft, aber wir wollen unbedingt ausreichend Reserve haben, falls mal jemand ausfällt“, erklärt er.

Gerade in den unteren Ligen komme es ja immer mal vor, dass einer nicht kann, krank ist oder Ähnliches. Und wild zwischen den Mannschaften hin- und hertauschen sei nicht erlaubt. Das gehe nur eine begrenzte Anzahl pro Saison und nur von unten nach oben, damit die guten Spieler nicht die niedrigen Spiele beherrschen.

„Im besten Fall hätten wir gern 17 Spieler bei uns im Verein“, so Olschak. „Das heißt, wir suchen noch fünf. Aber das ist gar nicht so einfach. Das muss ja auch zwischenmenschlich mit den anderen passen.“

Das Schnuppertraining findet noch bis Ende April immer donnerstags ab 19 Uhr an der Breite Straße 1 statt.

Tag der offenen Tür

Auch einen Tag der offenen Tür wolle man in diesem Jahr veranstalten. Dieser musste 2023 ausfallen, da das Haus der Familie Olschak nur wenige Tage zuvor nach einem Großbrand unbewohnbar wurde (wir berichteten).

Doch nun solle dies, fast genau ein Jahr später, nachgeholt werden: „Am 13. April laden wir alle Interessierten zu uns ein“, ruft Jens Olschak auf. Ab 12 Uhr sei das Kolosseum – so der Name des Vereinsheims der Gladiators – geöffnet, um sowohl den Verein als auch die Sportart vorzustellen. Auch für Verpflegung sei natürlich gesorgt.

Zukunftspläne gebe es im Verein auch noch einige. So wolle man, wenngleich in noch ferner Zukunft, Para-Darts für Rollstuhlfahrer anbieten. „Und wir planen, zusätzlich zu unseren regulären Turnieren, ein Benefizkonzert für einen guten Zweck, irgendwann im Spätsommer“, so Olschak. „Wir haben am eigenen Leib erfahren, wie gut es tut, wenn man in einer Notlage Hilfe und Unterstützung bekommt.“ Ein genauer Termin stehe allerdings noch nicht fest.