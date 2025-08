Ausgehen in Magdeburg: Freizeit, Events und Veranstaltungen am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 31. Juli 2025, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kunst trifft Bauhaus – Fotokunst im MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg

Ab dem 7. August 2025 präsentiert das MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in Magdeburg im Rahmen der Reihe „Kunst im Funkhaus“ eine außergewöhnliche Fotoausstellung: Unter dem Titel "Bauhaus Dessau" zeigt der Berliner Fotograf Swen Bernitz ein konzeptionelles Projekt, das die Bauhaus-Architektur in Dessau auf überraschend neue Weise interpretiert.

Vor 100 Jahren zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau – ein Umzug, der zum Aufbruch in eine neue Ära von Kunst, Architektur und Design führte. Mit dem Hauptgebäude und den berühmten Meisterhäusern entstanden hier Ikonen der Moderne, die bis heute weltweit inspirieren.

Swen Bernitz nähert sich dem Bauhaus auf visuell-konzeptionelle Weise. In vier Teilserien setzt er Dessauer Bauhausbauten künstlerisch in Szene – orientiert an der Ästhetik und den Ideen von Bauhausgrößen wie Kandinsky, Feininger, Moholy-Nagy und Brandt. Durch digitale Bearbeitungen wie Fotomontagen, Solarisationen, Negativumkehrungen oder Mehrfachbelichtungen entstehen Bilder, die Vergangenheit und Gegenwart, Form und Funktion, Kunst und Architektur in spannungsvollen Dialog bringen.

Die Serien tragen Titel wie „Punkt und Linie zu Fläche“ (inspiriert von Kandinskys geometrischer Abstraktion), „Meinen Kubismus nenne ich lieber Prisma-ismus“ (nach Feininger), „Das Fotografenhaus“ (Moholy-Nagy) oder „Poesie des Funktionalen“ (Marianne Brandt). Jede Serie spiegelt eine andere Facette der Bauhaus-Philosophie wider – und zeigt Bernitz’ künstlerische Handschrift zwischen Dokumentation und Interpretation.

Die Vernissage findet am Donnerstag, 7. August, um 19 Uhr im Elbfoyer des Funkhauses in der Stadtparkstraße 8 statt. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist bis zum 23. September zu sehen – montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

Die drei Musketiere im Magdeburger Möllenvogteigarten

Mit dem Klassiker „Die drei Musketiere“ nach Alexandre Dumas eröffnet das Sommertheater Magdeburg des Poetenpacks seine diesjährige Spielzeit in Magdeburg. Die Premiere der rasanten Mantel-und-Degen-Komödie findet am 6.8. im Garten der Möllenvogtei am Dom statt – einem atmosphärischen Ort, der sich bestens für das historische Spektakel eignet. Die Inszenierung des Theater Poetenpack bringt die Abenteuer von D’Artagnan und seinen drei Gefährten Athos, Porthos und Aramis in einer temporeichen, humorvollen und zugleich hintergründigen Fassung auf die Bühne.

Der junge D’Artagnan verlässt seine Heimat in der Gascogne, um in Paris als Musketier im Dienste des Königs Karriere zu machen. Dort begegnet er – zunächst in Duellen – den legendären Musketieren, mit denen er sich bald verbündet. Gemeinsam stellen sie sich den Machenschaften des machtgierigen Kardinals Richelieu und seiner geheimnisvollen Spionin Lady de Winter entgegen. Es geht um Ehre, Loyalität, Intrigen – und natürlich um die Kraft der Freundschaft, verkörpert im berühmten Wahlspruch: „Einer für alle – alle für einen!“ Alexandre Dumas veröffentlichte den Roman 1844 in Fortsetzungen in der französischen Zeitung Le Siècle und legte damit den Grundstein für seinen Welterfolg. Seither wurde der Stoff unzählige Male für Bühne und Leinwand adaptiert.

Das Theater Poetenpack nutzt diese Tradition als Grundlage für eine spielerische, ironisch gebrochene Umsetzung, die mit modernen Anspielungen und pointierten Dialogen überzeugt, ohne den historischen Charme der Vorlage zu verlieren.

Die Rollen sind mit einer kleinen, wandelbaren Schauspieltruppe besetzt: Max Kroll gibt D’Artagnan, Nikolai Arnold spielt Athos und König Ludwig XIII., Stefan Wilde ist unter anderem als Porthos und Rochefort zu sehen. Clara Devantié übernimmt Aramis sowie Constance, Ole Pampuch tritt als Kardinal Richelieu auf, und Mirja Henking brilliert in der Rolle der Lady de Winter. Auch Königin Anna, Wirte, Zeremonienmeister und andere Figuren werden von diesem Ensemble facettenreich dargestellt. Regie führt Sonja Wassermann, für Bühnenbild und Kostüme zeichnet Janet Kirsten verantwortlich.

Die Kampfszenen wurden eigens von Lukas Benjamin Engel choreographiert. Die musikalische Untermalung übernehmen Arne Assmann und Alexander Ernst – live und passend zur dramatischen wie humorvollen Inszenierung.

Insgesamt sind zehn Vorstellungen bis zum 17. August geplant, immer mittwochs bis samstags um 19 Uhr und sonntags um 17.30 Uhr.

After Work Lounge auf der Dachterrasse des MWG-Forums

Am Donnerstag, den 7. August 2025, lädt das MWG-Forum Deck 13 in Magdeburg zur nächsten After Work Lounge ein. Von 17 bis 23 Uhr bietet die Veranstaltung entspannte Atmosphäre mit Musik, kreativen Drinks und Snacks – und das in luftiger Höhe mit Blick über die Stadt. Die Teilnahme ist kostenfrei, Getränke und Speisen werden auf Selbstzahlerbasis angeboten.

Eine Anmeldung ist empfohlen, spontane Gäste sind jedoch ebenfalls willkommen – solange die Kapazitäten es zulassen. Die Location befindet sich im Herzen Magdeburgs, der Zugang erfolgt über die Rückseite des Gebäudes (Schwertfegergasse). Bereits angekündigt ist das nächste After Work Lounge Summerspecial für den 28. August. Anmeldungen sind über eveeno.com/afterworklounge möglich.

„Die nackte Kanone“ in Magdeburger Kinos

Am 31. Juli feiert die Neuauflage der Kultkomödie „Die nackte Kanone“ ihre Deutschlandpremiere. Sowohl im CineStar im Gewerbegebiet am Pfahlberg, unweit der Autobahnabfahrt Magdeburg-Zentrum, als auch im CinemaxX am Magdeburger Hauptbahnhof wird der Film zu sehen sein. Filmfans können sich sogar schon am 30. Juli auf Previews in beiden Kinos freuen.

Die Neuverfilmung des US-Klassikers trägt den Originaltitel „The Naked Gun“ und stammt aus dem Jahr 2025. Regie führte Akiva Schaffer, der das Drehbuch gemeinsam mit Dan Gregor und Doug Mand schrieb. In die Fußstapfen des legendären Leslie Nielsen tritt Liam Neeson als Lt. Frank Drebin Jr., begleitet von Pamela Anderson als Beth und Paul Walter Hauser in der Rolle des Capt. Ed Hocken Jr..

Der Film knüpft an die absurde Komik der Originalreihe an: Lt. Frank Drebin Jr., Sohn des kultigen Originalhelden, stolpert von einem haarsträubenden Einsatz in den nächsten. Zwischen Chaos, Verwechslungen und skurrilen Situationen gelingt ihm dabei – ganz in Familientradition – auch der ein oder andere überraschende Erfolg.

Fotoausstellung „Bienvenue la France!#5“ im Moritzhof Magdeburg

Im Moritzhof am Moritzplatz 1 in Magdeburg sind bis zum 10. August während der regulären Öffnungszeiten fotografische Arbeiten im Rahmen der Ausstellung „Bienvenue la France!#5“ zu sehen. Die gezeigten Bilder stammen aus einer Fotoaktion, die regelmäßig Teil der Veranstaltungsreihe „FRANKO.FOLIE! Französische Tage in Sachsen-Anhalt“ ist.

Die Aktion richtete sich an Menschen mit Interesse an Fotografie, die persönliche Eindrücke aus Frankreich in Bildform einreichen. Gesucht wurden Motive, die individuelle Erlebnisse widerspiegeln – etwa landschaftliche Eindrücke vom Atlantik, kulinarische Begegnungen, Alltagsszenen, sprachliche Herausforderungen oder bekannte Ausblicke wie der vom Eiffelturm.

Die Ausstellung bildet den Abschluss der diesjährigen fünften Ausgabe der Fotoaktion. Sie wurde im Juni im Rahmen der Aktionstage zusammengestellt. Mit dieser Präsentation erhält das Nachbarland Frankreich über visuelle Erzählungen einen Ort in Magdeburg.

Partys in Magdeburg

Geheimclub: Zwei Termine stehen am Donnerstag im Geheimclub in der Münchenhofstraße auf dem Plan. Zunächst beginnt um 17 Uhr ein „Techno Workout“. Auf dem Sonnendeck, das seit 2024 im Außenbereich des Clubs neu gestaltet worden ist, gibt Fitnesstrainerin und DJ Djutopia Ideen für Übungen und Bewegungen, bei denen der Spaß im Vordergrund steht. Der Eintritt für dieses Angebot beträgt 15 Euro. Es schließt sich bei freiem Eintritt das „After Arbeits Hours – Free Open Air“ an.

Luises Garten: An der Festung Mark ist am 7.8. wieder "Metamorphosis" angesagt. Ab 17 Uhr legt Tatzentanz auf, ab 19 Uhr Nmadria und ab 20.30 Uhr Nawaf Guzmán.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für heute steht Karaoke auf dem Programm.

Mit allen Sinnen durch den Klosterbergegarten – Kräuterwanderung mit Annelie Oettel

Am Donnerstag, dem 7. August 2025, lädt Heilpraktikerin Annelie Oettel zu einer besonderen Entdeckungsreise ein: Ab 18 Uhr führt sie interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den malerischen Klosterbergegarten in Magdeburg – auf der Suche nach heimischen Wildkräutern, Blüten und Beeren.

Die Kräuterwanderung bietet nicht nur spannende Einblicke in die Pflanzenwelt vor der eigenen Haustür, sondern auch praktische Tipps zur Bestimmung, Verwendung und Verarbeitung der gesammelten Schätze. Im Anschluss an den Rundgang können die Teilnehmenden unter fachkundiger Anleitung einfache Rezepturen selbst herstellen – und dabei die aromatische und heilende Kraft der Natur unmittelbar erleben.

Treffpunkt ist die Gartenseite des Gesellschaftshauses im Klosterbergegarten. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und online möglich unter: www.chiropraktiker-oettel.de.

Nea Marten mit „Ein Quantum Kunst“ im MDR-Funkhaus Magdeburg

Unter dem Titel „Ein Quantum Kunst“ sind Werke von Nea Marten im Elbfoyer des MDR-Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg zu sehen. Die Ausstellung ist Teil der Reihe „Kunst im Funkhaus“ und kann bis zum 1. August besucht werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Künstlerin zeigt überwiegend Naturmotive, die stilistisch zwischen realistischen Darstellungen und Popart angesiedelt sind. Häufig verwendet sie fluoreszierende Farben, feine Pinseltechniken, aber auch Sprühtechniken. Die meisten Werke entstehen mit Acryl, vereinzelt kommen auch Kohle oder Polychromos zum Einsatz.

In ihrer künstlerischen Arbeit verbindet Nea Marten mehrere Ausdrucksformen. Neben der Malerei ist sie als Musikerin und Moderatorin aktiv. Ihre berufliche Laufbahn begann mit einem Studium der Innenarchitektur und späteren Stationen als Sängerin, Texterin, Schauspielerin sowie als Fernseh- und Radiomoderatorin. Seit 2021 arbeitet sie für den MDR in Erfurt.

Die Auseinandersetzung mit der Malerei intensivierte sich im Jahr 2021. Seitdem wurden ihre Werke international gezeigt, unter anderem in Rom, London, Dubai, Zürich und New York. Ihre erste Einzelausstellung unter dem Titel „Going back – Zum Anfang“ fand im April 2024 statt.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Restkarten in Magdeburg

Nur noch Restkarten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Das Gespenst von Canterville" um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.