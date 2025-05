In Halberstadts Kleingärten wächst mehr als nur Gemüse – hier treffen Generationen aufeinander. Doch nicht jeder Wandel wird mit offenen Armen empfangen. Was passiert, wenn Tradition auf neue Ideen trifft?

Zwischen Kompost und Karotten: Was junge Gärtner in Halberstadt wirklich erwartet

Halberstadt. - Junge Menschen sollen ihr Glück zwischen Kompost und Hochbeet suchen und die Nachfrage nach Kleingärten in die Höhe treiben, heißt es in vielen Medien. Doch in Halberstadt ist die Lage nicht ganz so einfach.