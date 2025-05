Für 500 Millionen Euro baut Daimler Truck ein Logistikzentrum in Halberstadt. Für die Stadt im Harzkreis ist das gerade in der aktuellen Krise der Automobilbranche ein großer Wurf.

Kommentar zu Daimler-Truck-Ansiedlung in Halberstadt: Gegen den Krisen-Trend

Foto: vs

Halberstadt. - Gute Nachrichten sind derzeit nicht gerade dicht gesät. Doch es gibt sie. Auch aus der Wirtschaft. In Halberstadt geht die Entwicklung gerade gegen den Trend - und das mit einem Automobilbauer. Während Zulieferer auch an Standorten im Harz unter der Krise der Branche leiden, in Insolvenz rutschen oder massiv Personal abbauen, gibt es aus Halberstadt Positives.