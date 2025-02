Halberstadt/Osterwieck. - Die beste Nachricht: Das superschnelle Glasfaser-Internet soll in absehbarer Zeit auch in den kleinsten Dörfern rund um Halberstadt und dem Osterwiecker Fallstein verfügbar sein. Land und Bund investieren zusammen 15,3 Millionen Euro, weil das Spiel der freien Kräfte am Markt bislang keinen Anbieter motiviert, hier überhaupt zu investieren. Das ist - einerseits - ärgerlich, weil verdammt viel Steuergeld fließen muss, damit überhaupt was passiert. Andererseits zeigt es, dass die öffentliche Hand eben keine abgehängten Dörfer hinnehmen will, sondern bei der Internet-Infrastruktur gleiche Chancen für alle.

