Was mit einer Einschulung im Jahr 1945 begann, hat bis heute Bestand: In Magdeburg trafen sich ehemalige Schüler und erzählen, wie sie nach all den Jahren noch Kontakt halten.

Vor 80 Jahren wurden sie gemeinsam am heutigen Hegel-Gymnasium in Magdeburg eingeschult, seit rund 30 Jahren kommen sie jährlich zusammen.

Magdeburg. - Es ist ein sonniger Junitag in Magdeburg und im Hotel Elbrivera liegt ein Hauch von Nostalgie in der Luft. Sechs ältere Herren sitzen an einem Tisch, lachen, plaudern, erinnern sich – als wären sie nie getrennt gewesen. Doch was dieses Treffen so besonders macht, ist nicht nur die Herzlichkeit, mit der sie einander begegnen. Es ist die Geschichte dahinter: Vor genau 80 Jahren wurden sie gemeinsam eingeschult.