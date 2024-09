Verbandsgemeinde Vorharz. - Nachdem die Kommunalwahlen am 9. Juni im Bereich der Verbandsgemeinde Vorharz weitgehend ins Wasser gefallen waren, sind die dortigen Wähler am kommenden Sonntag, 15. September, aufgerufen, die Stadt- und Gemeinderäte zu küren. Gewählt werden nach Angaben von Wahlleiterin Annett Heitmann neben dem Verbandsgemeinderat Vorharz die Stadträte in Wegeleben und Schwanebeck sowie die Gemeinderäte in Groß Quenstedt, Harsleben, Ditfurt, Hedersleben sowie der Selke-Aue.

