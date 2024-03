Paukenschlag im Harz: Das Logistikunternehmen Krage & Gerloff streckt seine Fühler aus und übernimmt einen Mitbewerber in Magdeburg. Was das für beide bedeutet.

Schwanebeck. - Es ist ein Paukenschlag: Die Krage & Gerloff Logistik GmbH mit Hauptsitz in Schwanebeck übernimmt mit sofortiger Wirkung den Standort Magdeburg der in Hannover ansässigen Ritter Logistik GmbH. Die Partner unterzeichneten bereits am 15. März die Verträge und informierten am 18. März über den Kauf – zum Preis wurde Stillschweigen vereinbart.