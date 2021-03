Das Harzklinikum in Quedlinburg: Laut Klinik hat sich am 6. Oktober 2020 eine Frau hier illegal Zutritt verschafft, indem sie Corona-Symptome und einen Covid-Test verschwieg. Foto: Dennis Lotzmann

Eine Wernigeröderin soll sich trotz Corona-Infektion ins Harzklinikum geschlichen haben. Die Frau wurde nun angeklagt.

Quedlinburg/Halberstadt l Der Fall hat im Herbst 2020 für Schlagzeilen gesorgt: Einer Frau aus Wernigerode war von der Leitung des Quedlinburger Harzklinikums vorgeworfen worden, sich wissend um eine mögliche Corona-Infektion und unter Vortäuschen falscher Tatsachen ins Krankenhaus eingeschlichen zu haben. Einen Tag später, so die Klinikleitung damals, sei klar gewesen, dass die Frau tatsächlich infiziert ist. Nunmehr hat die Staatsanwaltschaft in Halberstadt in dem Fall ihre Ermittlungen abgeschlossen und – wie Behördenchef Hauke Roggenbuck auf Anfrage erklärt – gegen die Frau Anklage erhoben.



„Wir werfen ihr ganz konkret versuchte gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch vor“, skizziert der Oberstaatsanwalt die Vorwürfe. Im Zuge der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft habe sich ein hinreichender Tatverdacht ergeben – „und es bestand die reale Gefahr der Ansteckung mit Corona“, so der Behördenchef zur Volksstimme.



Die Anklage sei Mitte Februar am Amtsgericht Quedlinburg erhoben worden. Christian Löffler, Sprecher der zuständigen Pressestelle am Landgericht Magdeburg, bestätigte am Mittwoch, dass die Anklage vorliegt und der angeschuldigten Frau zwischenzeitlich zugestellt worden sei.



Lüge bei Selbsterklärung

Die Vorwürfe, die seitens der Klinik gegen die 71-Jährige erhoben werden, wiegen schwer. Sie soll am 6. Oktober 2020 ihre im Quedlinburger Harzklinikum stationär behandelte Tochter besucht haben. Mangels Schnelltests mussten damals alle Klinikbesucher vor dem Betreten der Einrichtung eine Selbsterklärung abgeben, um eine etwaige Covid-19-Infektion auszuschließen. Dabei, so ein Kliniksprecher, habe die Frau einen kurz zuvor erfolgten Corona-PCR-Test verschwiegen und sich so illegal Zutritt zum Klinikum verschafft.



Zudem sei sie im Zusammenhang mit dem PCR-Test vom Gesundheitsamt beauflagt worden, sich bis zum Vorliegen des Testergebnisses in häusliche Quarantäne zu begeben. Auch dagegen hatte sie im Zusammenhang mit dem Klinikbesuch verstoßen.



Die Auswirkungen des illegalen Einschleichens ins Klinikum waren fatal: Am Folgetag sei das Krankenhaus vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung darüber informiert worden, dass die 71-Jährige positiv auf Corona getestet wurde, so Kliniksprecher Tom Koch damals. Die Klinikleitung musste daraufhin sofort reagieren. Um einen Infektionseintrag ins Krankenhaus und ein Risiko für eine im Zimmer der Tochter untergebrachte Patientin auszuschließen, musste deren am nächsten Tag geplante Operation verschoben werden. Überdies musste jene Patientin ebenso wie die Tochter der 71-Jährigen in eine mehrtägige Quarantäne.



Klinik-Personal hofft auf Konsequenzen

Rückblickend kann die Klinikleitung heute Entwarnung geben. Man habe Glück gehabt – der illegale Besuch der 71-Jährigen sei ohne direkte negative Auswirkungen geblieben, so Kliniksprecher Tom Koch jetzt auf Anfrage. Erfreulicherweise habe die Frau keine Mitarbeiter sowie Patienten und andere Klinikbesucher angesteckt. Dennoch habe das Einschleichen einen Verstoß gegen die Corona-Schutzvorkehrungen und eine „vorsätzliche Gefährdung“ von Patienten, Besuchern und Mitarbeitern dargestellt, der nicht tolerierbar sei, betont der Kliniksprecher. Mehr noch: „Wir begrüßen ausdrücklich, dass dieses Fehlverhalten juristisch aufgearbeitet wird und möglicherweise in Konsequenzen mündet.“



Und nicht nur das. Die Berichterstattung über den Vorfall habe allgemein breite Empörung erkennen lassen und augenscheinlich auch dazu geführt, die Klinikbesucher noch einmal für die besonderen Corona-Schutzvorkehrungen zu sensibilisieren und eine abschreckende Wirkung zu entfalten, berichtet Tom Koch. „Zumindest ist uns ein vergleichbarer Vorfall seither nicht mehr bekannt geworden.“



Wie der Fall juristisch ausgeht, bleibt abzuwarten. Nach der Anklageerhebung vor dem Amtsgericht Quedlinburg müssen die dortigen Richter nun entscheiden, ob sie die Anklage zur öffentlichen Hauptverhandlung zulassen. Im Zuge dieses sogenannten Zwischenverfahrens bekomme auch die Angeschuldigte noch einmal rechtliches Gehör, heißt es aus dem Landgericht.



Geld- oder Freiheitsstrafe?

Laut Strafgesetzbuch droht bei gefährlicher Körperverletzung eine Haftstrafe zwischen sechs Monaten und bis zu zehn Jahren, in minderschweren Fällen zwischen drei Monaten und maximal fünf Jahren. Da es sich hier aber um einen Versuch handele, dürften der Frau im Fall einer Verurteilung eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe drohen, so Landgerichtssprecher Löffler.



Ob die Klinik beispielsweise wegen der verschobenen Operation gegenüber der infizierten Frau auch Schadensersatz geltend macht, sei noch nicht entschieden, so Koch.