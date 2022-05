Kräuterduft weht wieder über den Breiten Weg - Bepflanzte Beete in der Stadt

Kräuterbeete mitten in der Fußgängerzone sorgen in Halberstadt wieder ein wenig für Urlaubsfeeling. Dafür sind die mehr als 1000 Pflanzen im Stadtzentrum gedacht.

264 Jungpflanzen wurden nun in die drei Beete auf dem Breiten Weg in Halberstad gesetzt.

Halberstadt - Ein Hauch von Urlaub erwartet die Passanten im Breiten Weg in Halberstadt: An manchen Stellen duftet es nach Italien, an anderen wie beim Spaziergang durch Südfrankreich oder exotisch wie bei einer Asienreise. Verantwortlich dafür sind drei Beete inmitten der Fußgängerzone.