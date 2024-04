Künstliche Intelligenz soll in einem Halberstädter Altenheim helfen, Arbeitsabläufe für Belegschaft und Bewohner passgenauer, Pflege individueller zu machen.

Künstliche Intelligenz in Halberstädter Altenheim

Blick auf zwei der Gebäude des Seniorenparks Cecilie in Halberstadt. Hier kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Modernste Technik im Seniorenheim ist nicht ungewöhnlich. Sie hilft bei körperlich schweren Aufgaben in der Pflege der Senioren. Was im Seniorenpark Cecilie in Sachen Technik geplant ist, ist allerdings ungewöhnlich.