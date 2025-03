Viel Geld in der Tasche, aber keine Möglichkeit es auszugeben, weil es keinen Lebensmittelhandel im Ort gibt. Diese Zeiten sind m Harzort Langenstein seit dem 27. März vorbei. Tante Enso hat dort eine Filiale eröffnet.

Neuer Einkaufsmarkt im Harz: In Langenstein kann man rund um die Uhr einkaufen

Tante Enso siedelt sich an

Langenstein - Die Durststrecke dauerte mehr als 30 Jahre. So lange gab es in Langenstein keinen Lebensmittelhändler mehr - abgesehen vom inzwischen auch geschlossenen kleinen Hofladen im Schäferhof. Doch die ladenlosen Zeiten sind vorbei. Am 27. März eröffnete die erste Tante Enso-Filiale im Landkreis Harz und mehr als 200 Gäste waren dabei.