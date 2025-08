Verblüfft waren viele Leute an der Baustelle der B107 in der Uferstraße Havelberg am Dienstag. Die neue Deckschicht hat schon wieder ausgedient.

Was macht die Fräse auf der neuen Fahrbahn in Havelberg?

Havelberg. - Fragende Gesichter sah man am Dienstag an der Baustelle in der Havelberger Uferstraße. Hier war eine große Maschine dabei, die gerade erst fertiggestellte Fahrbahndecke der Bundesstraße auf der Seite zum Winterhafen hin wieder zu entfernen. Bringt das Bootskorso und Pferdemarkt in Gefahr?