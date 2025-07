Leerstand in der Osterwiecker Altstadt

Stehen stellvertretend für Licht und Schatten in der Altstadt: das 1996 umfassend modernisierte Wohn- und Geschäftshaus Kapellenstraße 4 und die 2018 notgesicherte Nr. 5.

Osterwieck. - Unterhält man sich mit Gästen, die die Osterwiecker Altstadt besichtigt haben, erhält man unterschiedliche Einschätzungen. Die einen schwärmen von den vielen schönen sanierten Fachwerkhäusern, den anderen fielen die unsanierten, leer stehenden Gebäude auf.

Vor etwa fünf Jahren hatte das Büro Urbisch Architekten einmal den Leerstand erfasst. Anlass dafür war die Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplans, damit die Stadt Osterwieck weiterhin – bis 2036 – Fördermittel für die Altstadtsanierung erhält. Im Ergebnis dieser Bestandsaufnahme wurden 75 leer stehende Häuser gezählt, was einem Anteil von 14 Prozent der Gebäude im Sanierungsgebiet entspricht.

Doch warum stehen die Häuser leer, warum werden sie nicht saniert?

Im Rahmenplan hat das Büro Urbisch Architekten einige Gründe formuliert. „Das liegt einerseits an den gestiegenen Anforderungen an den Wohnungsstandard. Andererseits sind Gebäude durch Überalterung und dem damit verbundenen Auszug der Bewohner leer gefallen. Gebäude in guter Lage und mit Gartenanteil finden schnell neue Eigentümer.“

Zu letzterem kann Katrin Löhr, im Osterwiecker Bauamt für die Altstadtsanierung zuständig, aus persönlichen Gesprächen noch hinzufügen, dass manch Haus für Kaufwillige uninteressant sei, weil es keine Grundstückszufahrt gibt, um ein Auto zu parken. Als Beispiel dafür nennt sie Kapellenstraße 5.

Problem der großen Gebäude

„Ein weiteres Problem“, heißt es im Rahmenplan, „sind große Gebäude wie die Kapellenstraße 11 und 12.“ Deren Sanierungsaufwand und Kosten seien nur schwer durch mögliche Einzelkäufer zu bewältigen.

Doch letztendlich hat jedes der 75 leer stehenden Häuser sein individuelles Problem. Aber in den fünf Jahren seit der Bestandsaufnahme hat sich an einigen Stellen der Altstadt etwas getan.

Wobei auch das festzustellen ist: Nicht jedes Haus, das grau aussieht, steht auch leer. Und nicht jedes Haus mit schöner Farbe an der Fassade und Gardinen hinter den Fenstern ist bewohnt.

Überhaupt ist die Frage, was als leer stehend bewertet wird. In einigen Fällen sind Häuser zwar unbewohnt, aber es wird ein Gewerberaum oder eine Garage darin genutzt. Oder es wird ein von der Straße aus nicht sichtbares Hofgebäude bewohnt.

Die Volksstimme ist mit Katrin Löhr einmal alle Straßen in der Altstadt durchgegangen und hat erfragt, wie es um die Problemhäuser steht.

Leerstand betrifft auch die Kommune selbst. Sogar gleich hinterm Rathaus mit dem früheren Saal des Deutschen Hauses. Dieser ist seit 2016 baulich gesichert, aber innen ein „hohler Vogel“. Hier soll dieses Jahr der Ausbau zu einer Aula für die Grundschule beginnen. Die Stadt hat noch Restfördermittel aus dem ausgelaufenen Programm Städtebaulicher Denkmalschutz, die zwingend dieses Jahr ausgegeben werden müssen. Sonst würden diese verfallen. Allerdings reicht das zur Verfügung stehende Geld nur für eine Teilbaumaßnahme. Es wird also noch keine Aula nutzbar sein.

Auch für zwei weitere kommunale Gebäude gibt es greifbare Ziele. Die alte Handschuhfabrik, Denkmalplatz 1, soll zur Kindertagesstätte ausgebaut werden. Und das historische Wohnhaus auf dem Schäfers Hof wird über den dort ansässigen Förderverein bereits saniert, wenn auch bisher in sehr kleinen Schritten.

Neuerdings gehört die Neukirchenstraße 17c wieder der Stadt. Sie hat das Gebäude gekauft, um es rückbauen zu können. Warum dieser ungewöhnlich Schritt? Der Platz wird für den Bau eines Kreisverkehrs an der vielbefahrenen, sogenannten Krankenhauskreuzung benötigt. Ein entsprechender Antrag zum Abriss wird derzeit erarbeitet. Der Ausbau der Rudolf-Breitscheid-Allee samt Kreuzung über die Landesstraßenbaubehörde ist ab 2028 ins Auge gefasst.

Die Kapellenstraße 5 hatte die Stadt 2018 statisch sichern lassen. Eigentlich wollte sie das schon wacklige Fachwerkhaus damals abreißen lassen, doch hatte der Kulturlandverein über die Landesdenkmalschutzbehörde diesen endgültigen Schritt verhindert. Sanieren wird die Stadt das Haus nicht, Ziel ist ein Verkauf, bisher aber noch ohne Erfolg.

Auch die Tanne, Rosmarinstraße 7 bis 10, kann man indirekt der Stadt zurechnen. Es gehört der Wohnungsgesellschaft Osterwieck, einem Tochterunternehmen der Stadt. Anfang 2026 soll das Objekt nach über 45-jährigem Leerstand und fünfjähriger Sanierung wieder bewohnt werden.

Leben zurück in der Villa

Gehen wir nun alphabetisch durch die Straßen. Die Villa Bahnhofstraße 2 war bis 1994 Kinderkrippe gewesen, sollte danach zum Vereinshaus erkoren werden, doch dann traten Alteigentümer auf den Plan und bekamen die Immobilie zurück. Gute Nachrichten: Die heutigen Eigentümer planen nach Auskunft von Katrin Löhr eine Sanierung als Mehrgenerationenhaus zur eigenen Nutzung. Dass sie es ernst meinen, unterstreichen ihre Anträge auf Ausnahme von der örtlichen Bauvorschrift, eine Solaranlage und dunkle Dachziegel zu verwenden, denen der Stadtrat bereits zugestimmt hat.

Im Damm stehen in idyllischer Lage kleine Häuschen, wobei die Nummer 4 und 7 sichtbar leer stehen. Während für das Eckhaus Damm 7 keine Sanierungsabsichten durch den Eigentümer bekannt sind, berichtet Katrin Löhr von der Nr. 4, dass dieses zur Hälfte dem Land Sachsen-Anhalt gehört, was eine Wiedernutzung erschwere.

Für die frühere Kinderkrippe Bahnhofstraße 2 gibt es feste Sanierungsabsichten. Foto: Heinicke

Neukirchenstraße 17c, von der Kommune jetzt für den Rückbau gekauft. Foto: Heinicke