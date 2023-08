Schlanstedt - Fußball steht bei vielen Kids hoch im Kurs und ist auch in den Vereinen der Region gut gefragt. Um hier den Mini-Kickern einen speziellen Anreiz zu bieten, hat sich der SV Olympia Schlanstedt etwas ganz Besonderes einfallen lassen – und die Fußballschule von RB Leipzig in den Huy geholt.

„Tatsächlich kam die Idee von einer Mutter von einem unserer Kinder“, berichtet Nachwuchstrainer Ron Müller. „Sie hatte davon irgendwo gehört und uns gefragt, ob das nicht möglich wäre.“ Also habe man in Leipzig angefragt, vor ungefähr einem Jahr – und für dieses Sommer hat es dann geklappt: 50 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren konnten eine Woche lang mit den Profs aus Sachsen trainieren und von ihnen lernen.

Von Montag bis Freitag ist ein Trainerteam des Bundesligisten auf der Schlanstedter Anlage und bringt den Nachwuchs-Kickern allerlei Tricks bei. „Wir machen hier Fußballtraining und versuchen, eine andere Perspektive durch andere Inhalte zu gewinnen“, erklärt Cheftrainer Ismael Dahesch. „Vordergründig geht es aber natürlich um den Spaß am Sport.“ Wer schon Erfahrungen habe, könne sich verbessern, aber auch für Neulinge sei das Camp geeignet, so Dahesch, der ausdrücklich die Gegebenheiten vor Ort lobt: „Die Unterstützung vom Verein hier ist super, die Anlage ist toll und auch die Kinder sind alle total nett.“ Und auch das Niveau der kleinen Kicker sei hier bereits sehr gut.

Auch soziale Komponente

Der Tag beginnt stets mit dem Treffen um 9 Uhr, das Training startet dann um 9.30 Uhr und geht bis zum Mittag. Trainiert wird in vier Gruppen mit vier Trainern. Nach dem gemeinsamen Mittagessen folgen Turniere. Hier werde auf wechselnde Mannschaften und Altersdurmischung geachtet, erklärt Ismael Dahesch. „Neben dem eigentlichen Fußballspielen hat das Camp auch eine wichtige soziale Komponente, bei der es um Teamgeist und Zusammenhalt geht“, erklärt der Trainer. „Und natürlich spielt auch Disziplin eine große Rolle.“

Die teilnehmenden Kinder stammen dabei keinesfalls alle aus Schlanstedt oder vom SV Olympia. „Wir haben Kinder von uns, aber auch aus Badersleben, Halberstadt, Sargstedt und so weiter dabei“, erklärt Olympia-Trainer Ron Müller. „Das war aber auch von Anfang so gedacht. Wir wollten das öffnen und für alle, die wollen, zugänglich machen.“ Die Resonanz sei so positiv gewesen, dass man das Ganze auf jeden Fall im kommenden Jahr wiederholen wolle, so Müller. „Das Projekt ist insgesamt toll angekommen. Wir hatten so viele Anmeldungen, dass wir noch mehr als die 50 möglichen gehabt hätten. Also wiederholen wir das.“

Überraschung am Ende

Das Paket, das die Teilnehmer 169 Euro gekostet hat, enthielt neben dem Training auch die Verpflegung während der Woche. Außerdem erhielt jedes Kind Stutzen, eine Flasche, eine Hose und ein T-Shirt mit Namensschriftzug sowie eine Teilnehmerurkunde.

Als Überraschung kam am Ende der Woche dann auch noch Bulli, das Maskottchen aus Leipzig in Schlanstedt vorbei – und hatte den DFB-Pokal dabei, den die Mannschaft aus Leipzig in der diesjährigen Saison gewonnen hatte. Und so bekam am Ende jedes Kind auch noch ein Foto mit Bulli und dem Pokal – ein Highlight für jeden Fußballfan.

Als Überraschung gab es am Ende des Camps für jedes Kind auch noch ein Foto mit Maskottchen Bulli und dem DFB-Pokal. Foto: Jo Breitenbach