Rund um den 1. Mai werden auch in der Gemeinde Huy vielerorts wieder Veranstaltungen angeboten. Die Übersicht gibt Auskunft, was, wann und wo.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gemeinde Huy. - Die lange Tradition des Maifeuers - als Verabschiedung des Winters, Vertreibung böser Geister oder schlicht als Tanz in den arbeitsfreien Maifeiertag - wird auch in der Gemeinde Huy gepflegt. Und so werden auch in diesem Jahr am Vorabend des 1. Mai wieder zahlreiche Feuer entfacht.