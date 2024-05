Mega-Fahrzeuge in Aktion. Voriges Jahr hatte Sebastian Beutler das schwerste Fahrrad der Welt in Zilly präsentiert.

Zilly. - Einmal im Jahr ist die Harzer Bikeschmiede in Zilly das Mekka für Fans alter Fahrzeuge und Maschinen. Wobei hier die Vielfalt beeindruckt. Vom Simson-Moped über die DDR-Staatskarosse von Otto Grotewohl bis zum Mega-Mobil Marke Eigenbau.

Das Bikeschmiede-Festival ist so alt wie dieses Jahrtausend. Es hätte jetzt sogar schon seine 25. Auflage und damit ein Jubiläum gehabt, wenn der Veranstaltungsreigen nicht durch Corona-Pandemie unterbrochen worden wäre.

Somit steht am Sonnabend, 25. Mai, und Sonntag, 26. Mai, das 23. Technikfestival an. Es beginnt an beiden Tagen um 10 Uhr. Fand das Gros der Aktionen früher auf der eigens gesperrten Landesstraße vor der Bikeschmiede statt, ist das Fest jetzt auf zwei große Areale links und rechts der Straße konzentriert. Zum einen das großzügige Gelände der Wasserburg, wo Besucher ihre Oldtimerfahrzeuge präsentieren dürfen – und dafür freien Eintritt erhalten. Zum anderen auf dem Gelände des Technikmuseums.

Hier wird auch das Showprogramm stattfinden. Dazu gehört – an beiden Tagen zur Mittagszeit in Aktion – das knapp fünf Tonnen schwere Panzerbike, mit dem es die Bikeschmiede-Crew vor gut 15 Jahren in das Guinnessbuch der Rekorde geschafft hat. Auf dem Museumsgelände wird am Samstagabend ab 19 Uhr – bei freiem Eintritt – zudem Livemusik zu erleben sein. Die Band Rock’n’Fun ist auch in diesem Jahr zu Gast in Zilly.

Bereits vor und auch nach dem Panzerbike hat die insgesamt 30-köpfige Bikeschmiedecrew fleißig Eigenkreationen gebaut. In den letzten Monaten ist dort nun ein Motorrad mit zwei Beiwagen entstanden. Es soll das einzige dieser Art weltweit sein und am Wochenende ebenfalls den Besuchern präsentiert werden.

Noch etwas Organisatorisches: Die Landesstraße im Ort kann also am Wochenende befahren werden. Darüber ist auch ein Parkplatz erreichbar. Er befindet sich auf einer Wiese am Südrand der Wasserburg.