Am Sonnabend fährt ab dem Vormittag der Zuckertütenexpress am Bahnhof Magdeburgerforth. Angehende Schulanfänger und ihre Eltern können im trockenen Waggon mitfahren und den Regentag im Zug genießen.

Genthin/Burg - Die letzte Sommerferienwoche beginnt mit Regen und maximal 21 Grad. Schlechtes Wetter und schlechte Laune? Nicht im Jerichower Land. Denn in den nächsten Tagen wird im Landkreis auch drinnen einiges geboten.

Für Bücherfreunde in Genthin

Am Sonnabend ist die Stadt- und Kreisbibliothek in Genthin in der Dattelner Straße zwischen 9 und 12 Uhr für Besucher geöffnet. Daher raus aus dem Regen, rein in die Buchseiten. Es gibt aber auch Hörbücher, Spiele und DVDs. Als besonderes Highlight gibt es ab 11 Uhr die „BilderBuchZeit“ mit Regina Schuhmacher. Sie stellt dann neue und spannende Bilderbücher für Kinder vor.

Infos: Die Samstagsöffnung ist geeignet für alle Bücherwürmer ab 4 Jahren. Die Bilderbuchzeit ist geeignet für Kinder von 4 bis 6 Jahren und Eltern. Kosten: Eintritt frei

Regina Schumacher präsentiert am Sonnabendvormittag ungewöhnliche Bilderbücher in der Genthiner Bibliothek. Foto: Mike Fleske

Für Bahnfans in Magdeburgerforth

Alle, die sich für Bahnfahren interessieren, sind am Sonnabend in Magdeburgerforth bestens aufgehoben, wenn sie den Weg durch den Regen zum Bahnhof in der Forststraße geschafft haben. Diesmal sind vor allem Schulanfänger aufgerufen, vorbeizuschauen. Denn der Zuckertütenexpress des Kleinbahnvereins ist unterwegs.

Ein zahlender Erwachsener kann ein Schulkind gratis mitnehmen. Die Kinder bekommen sogar eine kleine Schultüte. Der Zuckertütenexpress fährt jede volle Stunde - die erste Fahrt startet um 10 Uhr, die letzte Fahrt um 15 Uhr. Auf dem Bahnhofsgelände fährt auch wieder die Feldbahn. Das „Kleinbahnbistro“ bietet Getränke, Bratwürste, Suppe sowie Kaffee und Kuchen an.

Infos: Der Zuckertütenexpress ist geeignet für alle künftigen Erstklässler und ihre Eltern.Bahnhofsbesuch geeignet für alle Bahnfans.Kosten: Eintritt zum Bahnhof frei, Fahrten kosten pro Erwachsene 8 Euro, zwei Kinder fahren frei mit, jedes weitere Kind zahlt 2 Euro.

Für Geschichtsfreunde In Genthin

Museumsleiterin Antonia Beran (links) und Museumspädagogin Simone Menz mit den traditionellen Maschinen zur Kleiderproduktion. Foto: Robert Sonntag

Am Sonntag ist zwischen 14 und 17 Uhr das Kreismuseum Jerichower Land in der Mützelstraße in Genthin geöffnet. Neben der Dauerausstellung zur Geschichte des Landkreises gibt es derzeit die Sonderschau „Lein oder nicht Lein – Geschichte einer Kulturpflanze“ zu sehen.

Die Schau zeichnet den Weg des Flachses vom unscheinbaren Samen bis zum fertigen Leinentuch nach und zeigt, wie sehr die Pflanze einst das Leben und Arbeiten der Menschen in der Region prägte. Mit historischen Gerätschaften und interaktiven Mitmachstationen wird das alte Handwerk des Leinenwebens lebendig.

Infos:Der Ausstellungsbesuch ist geeignet für alle Geschichts- und Naturinteressierten ab 5 Jahre.Kosten: Erwachsene zahlen 2 Euro, Senioren 1,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren nichts.

Für Romanikfans in Jerichow

Wer sich für die Geschichte des romanischen Jerichower Klosters interessiert, kann am Sonntag ab 11 Uhr an einer 90-minütigen Klosterführung teilnehmen. Plätze sind noch frei.

Infos: Geeignet für Romanik- und Klosterfans ab 8 Jahre.Kosten: Erwachsene zahlen 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei.

Für Musikliebhaber in Parey und Loburg

Der Posaunenchor Genthin spielt am Wochenende in Parey und Genthin. Foto: Gottfried Spiegel

Am Wochenende lohnt sich das Einkehren in die Kirchen im Jerichower Land, denn es gibt einige Konzerte. Am Sonnabend spielt der Posaunenchor der Genthiner Trinitatisgemeinde eine Bläserserenade in der Pareyer Dreifaltigkeitskirche in der Schlüterstraße. Das Ensemble präsentiert ungewöhnliche Musik von Barock bis modern. Beginn ist um 17 Uhr. Das Konzert gibt es auch am Sonntag um 16 Uhr in der Genthiner Trinitatiskirche in der Großen Schulstraße.

Im Rahmen des Loburger Orgelsommers gibt es ein Konzert mit Sopranistin Antonia Biemer sowie Kantor und Organist Klaus Treu aus Berlin. Die beiden präsentieren in der St. Laurentiuskirche am Schulhof ab 17 Uhr Kostbarkeiten aus der Blütezeit des Barocks. Es wird neben der Kahrlingorgel auch die Hoffrichter-Truhenorgel erklingen.

Infos: Die Konzerte sind geeignet für alle Musikliebhaber ab 12 Jahren Kosten: Der Eintritt ist für diese Konzerte frei, aber es wird um Spenden gebeten.

Für Italienfreunde in Tucheim

Mit „Una Notte Italiana – eine italienische Nacht“ erwartet Musikfreunde am Sonnabend ein außergewöhnlicher Konzertabend in der Kirche in Tucheim in der Winkelstraße. Das Ensemble Milonga Sentimental präsentiert ein Programm, das von italienischer Oper bis zur neapolitanischen Canzone reicht und zahlreiche bekannte Melodien beinhaltet. Los geht es ab 19 Uhr.

Infos: Das Konzert ist geeignet für Musikliebhaber ab 12 Jahren. Kosten: Der Eintritt für das Tucheimer Konzert kostet ab 20 Euro. Karten gibt es auch an der Abendkasse.

Für Schifffahrtsfans in Derben

Beim Rundgang durch die „Schifferscheune“ können sich die Besucher ein Bild von der Schifffahrt in alten Zeiten machen. Foto: Heimatverein Derben/Neuderben

Die Schifferscheune in Derben in der Hauptstraße hat am Sonntag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Schifferscheune bietet Geschichte zum Anfassen, zeigt das typische Schifferdorfleben von 1880 bis in die frühe DDR-Zeit hinein.

Infos: Geeignet für alle Fans von Wasser und Schiffen ab 6 Jahre.Kosten: Eintritt gegen Spende möglich.

Für alle Mutigen im Jerichower Land

Am Jerichower Kloster treffen sich am Sonnabend Oldtimerfreunde. Foto: Thomas Skiba

Natürlich gibt es am Wochenende auch zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen. Hier sind Tipps für alle, die Regenschauern trotzen möchten: Heute ist der Nachtwächter ab 17 Uhr zum Rundgang in Burg unterwegs (Tickets gibt es in der Touristinfo Burg). Es gibt Dorffeste in Redekin (Sonnabend, ab 13 Uhr) und Karith/Pöthen (Sonnabend, ab 14 Uhr).

Außerdem das Oldtimertreffen am Kloster Jerichow (Sonnabend, ab 10 Uhr) und Open-Air-Kino in der Zabakucker Kirche (Sonnabend, 21 Uhr) und in der Loburger Kirche „Unser Lieben Frauen“ (Sonnabend, 21 Uhr) und ein Neptunfest am Plattensee in Dannigkow (Sonnabend, ab 10 Uhr).