Wohnen im Harz Wasser abgestellt? – Mieter in Halberstadts Richard-Wagner-Straße empört über drohende Sperre

Mieter aus Halberstadt schlagen Alarm: Ihnen drohte die Abschaltung der Wasserversorgung – trotz pünktlicher Zahlungen. Die Empörung ist groß, vor allem über die ausweichenden Antworten des Vermieters. Was steckt hinter der Versorgungskrise in der Richard-Wagner-Straße?