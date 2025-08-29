weather regenschauer
  4. Wasser abgestellt? – Mieter in Halberstadts Richard-Wagner-Straße empört über drohende Sperre

Mieter aus Halberstadt schlagen Alarm: Ihnen drohte die Abschaltung der Wasserversorgung – trotz pünktlicher Zahlungen. Die Empörung ist groß, vor allem über die ausweichenden Antworten des Vermieters. Was steckt hinter der Versorgungskrise in der Richard-Wagner-Straße?

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 29.08.2025, 10:36
Blick auf die Rückseite des Hauses Richard-Wagner-Straße 39-42. Im Wagner-Center gibt neben Geschäften, Praxen und Büroräumen auch Wohnungen. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Sie haben sich gemütlich eingerichtet, in dem 1995 errichteten Gebäudekomplex. Doch was jetzt passiert ist, bringt drei Halberstädterinnen auf die Palme.