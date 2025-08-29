Flüchtlingshilfe in Oschersleben Wie sich Ehrenamtliche in der Gemeinschaftsunterkunft engagieren
Die Unterkunft in Oschersleben bietet seit zehn Jahren einen sicheren Ort für geflüchtete Menschen. Bei einem Jubiläumsfest wird sich besonders bei den freiwilligen Helfern bedankt. Wie die Flüchtlinge vor Ort unterstützt werden.
29.08.2025, 18:00
Oschersleben - Die Gemeinschaftsunterkunft in der Bodestadt ist seit zehn Jahren eine Anlaufstelle für geflüchtete Menschen. Das Jubiläum der Einrichtung wurde vor Ort gefeiert.