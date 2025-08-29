Flüchtlingshilfe in Oschersleben Wie sich Ehrenamtliche in der Gemeinschaftsunterkunft engagieren

Die Unterkunft in Oschersleben bietet seit zehn Jahren einen sicheren Ort für geflüchtete Menschen. Bei einem Jubiläumsfest wird sich besonders bei den freiwilligen Helfern bedankt. Wie die Flüchtlinge vor Ort unterstützt werden.