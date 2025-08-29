weather regenschauer
  4. Flüchtlingshilfe in Oschersleben: Wie sich Ehrenamtliche in der Gemeinschaftsunterkunft engagieren

Die Unterkunft in Oschersleben bietet seit zehn Jahren einen sicheren Ort für geflüchtete Menschen. Bei einem Jubiläumsfest wird sich besonders bei den freiwilligen Helfern bedankt. Wie die Flüchtlinge vor Ort unterstützt werden.

Von Jan Dahms 29.08.2025, 18:00
Fest zum zehnjährigen Jubiläum der Gemeinschaftsunterkunft Oschersleben. Ein Höhepunkt Feier war das interkulturelle Buffet.
Fest zum zehnjährigen Jubiläum der Gemeinschaftsunterkunft Oschersleben. Ein Höhepunkt Feier war das interkulturelle Buffet. Foto: Jan Dahms

Oschersleben - Die Gemeinschaftsunterkunft in der Bodestadt ist seit zehn Jahren eine Anlaufstelle für geflüchtete Menschen. Das Jubiläum der Einrichtung wurde vor Ort gefeiert.