Die Münchner Sicherheitskonferenz macht Station in Halberstadt und bietet unter dem Motto „Zeitenwende on tour“ einen Bürgerdialog an. Für die Veranstaltung mit Gästen aus Politik, Wissenschaft und Medien sind noch Anmeldungen möglich.

Halberstadt/VS. - Kriege und Konfliktherde erschüttern die Welt und fordern von Deutschland eine neue Sicherheitspolitik sowie die Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen. Wie erleben die Menschen in Halberstadt und im Harzvorland die Umbrüche? Um diese und weitere Fragen geht es am Dienstag, 29. April, von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr im Kulturbahnhof Halberstadt an der Bahnhofstraße 13 bei dem Format „Zeitenwende on tour“.

Bürger sind eingeladen, mit der Münchner Sicherheitskonferenz und weiteren Gästen aus Politik, Wissenschaft und Medien über die Auswirkungen der sogenannten Zeitenwende auf Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch auf die Gesellschaft zu diskutieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unter den Gästen sind unter anderem Sven Schulze, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, und Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft, Professorin an der Technischen Universität Nürnberg (UTN). Ebenfalls mit dabei: Thomas Kleine-Brockhoff, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Siegfried Denzel, Koordinator Lokales der Magdeburger Volksstimme, sowie Nico Lange, Senior Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz.

Teilnahme bei Bürgerdialog in Halberstadt ist kostenlos

Bei der Diskussion lässt die Münchner Sicherheitskonferenz Bürger zu Wort kommen. Sie erhalten die Möglichkeit, sich auf Augenhöhe mit den Gästen über Probleme der heutigen Zeit auszutauschen.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Alfred Landecker Foundation statt. „Gerade in Zeiten zunehmender Spaltung ist es wichtig, hochpolitische Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten – und dabei ganz bewusst Sorgen ernst zu nehmen und über diese auf Basis von Fakten zu diskutieren“, wird Silke Mülherr, Co-CEO der Alfred Landecker Foundation in der Pressemitteilung zitiert.

Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt als führendes Forum für Debatten zur internationalen Sicherheitspolitik. Sie versteht sich als Plattform für diplomatische Initiativen und Lösungsansätze zur Bewältigung globaler Sicherheitsrisiken. Ziel ist das Debattieren über aktuelle Themen der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten.