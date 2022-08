Museum mit Fassaden-Galerie in Halberstadt

Ein Museum mit vier verschiedenen Fassaden soll das Gleimhaus werden. Drei gibt es dort bereits – das ehemalige Wohnhaus Gleims (Mitte), den modernen Erweiterungsbau (unten) und am Ostgiebel die erste gerettete Fachwerkfassade (oben). Rechts daneben soll später einmal eine zweite alte Fassade errichtet werden.

Halberstadt - „Die Halberstädter spinnen doch.“ Das hört man immer wieder in Anbetracht von außergewöhnlichen Kultur- und Bauprojekten in der Kreisstadt. Erinnert sei hier nur an das Cage-Orgel-Projekt, das auf 639 Jahre angelegt ist.