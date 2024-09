Ein ungewöhnliches Konzerterlebnis wartet am Samstagabend in der Martinikirche auf die Halberstädter.

Halberstadt. - Hochmoderne Klänge aus einem 400 Jahren alten, lange verstummten Instrument? Das kann man am Wochenende in Halberstadt erleben. Der 10. Halberstädter Orgeltag rückt nicht nur ein Welterbe in den Blickpunkt.

Nach dem Donnerstag-Auftakt im Cage-Haus wird der Veranstaltungsreigen Samstag und Sonntag fortgeführt - auch hier bei freiem Eintritt zu allen Veranstaltungen. Am Samstag gibt es im Dom um 12 Uhr Musik gleich an zwei Orgeln - der Niederländer Koos van de Linde und Halberstadts Domkantor Claus-Erhard Heinrich geben ein kurzes Konzert. Um 18 Uhr folgt ein weiteres Orgelkonzert im Dom - ebenfalls kurz. Denn dann kommt ein besonderer Höhepunkt.

Elektrinonik und Renaissance vereint

Um 18.30 Uhr beginnt ein Konzert in der Martinikirche, das Renaissance und moderne Elektronik verbindet. Organist und Komponist Franz Danksagmüller hat die über 400 Jahre alten, lange verstummten originalen Pfeifen der David-Beck-Orgel in der Martinikirche mit modernster Technik zum Leben erweckt.

Er gestaltete aus dem gewonnenen Material eine Symphonie von Klang und Bild, das ein Hineinhören in die Vergänglichkeit und die verblasste Pracht dieses einzigartigen Instruments ermöglicht. Dem Halberstädter Publikum ist Danksagmüller bekannt, unter anderem durch seine Arbeit zum Abraham-Engel-Teppich des Halberstädter Domschatzes.

Ausklang des Abends beim Wein

Klang und Video-Installation erleben Samstag ihre Uraufführung. Danach gibt es Orgelmusik aus der Truhe und Gelegenheit zum Austausch beim Wein.

Der Sonntag steht nach dem Gottesdienst im Dom - in dem die Orgeln eine Hauptrolle spielen - ab 11.30 Uhr ganz im Zeichen der vielfältigen Orgeln und Orgelprojekte Halberstadts. Es gibt im Dom, in der Martinikirche, in der Moritzkirche und bei Cage im Burchardikloster Führungen. Ab 15 Uhr spielen in der Moritzkirche die Schwanebecker Musikanten und die Cathedral Pipes lassen ihre Dudelsäcke ertönen - und natürlich wird auch die Orgel klingen.