Der große Barockkomponist Bach umrahmt das musikalische Jahr im Halberstädter Dom. Doch auch Dudelsäcke, historische Instrumente und viel Gesang bestimmen neben den Orgeln den Veranstaltungsreigen der Dommusik in diesem Jahr.

Musiksommer in Halberstadts Dom lockt nicht nur mit Pfeifen aller Art

Halberstadt. - Die Reihe der Dommusiken in Halberstadt startet nicht im Dom. Am 30. März ist die Moritzkirche in Halberstadts Altstadt Aufführungsort für ein Geburtstagsständchen für Johann Sebastian Bach. „Die Jesse-Orgel klingt wieder und ist für barocke Werke genau richtig“, sagt Kirchenmusikdirektor Claus-Erhard Heinrich. „Und, die Bänke der Moritzkirche sind beheizbar.“