Halberstadt. - Aufgefallen war den Mitarbeitern der Rettungsleitstelle des Landkreises Harz die Störung am Montag, 7. Juli gegen 23 Uhr. Das Ameos-Klinikum in Halberstadt war laut Notfall-App nicht mehr anfahrbar. In der Folge mussten Rettungsdienste Umwege fahren und die Patienten in andere Krankenhäuser bringen. Vier Tage später ist die Störung immer noch nicht behoben.

