KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge Nachfahren der Opfer erleben entspannte Stunden bei Spiel und Spaß in Langenstein

Bei diesem Nachmittag ist der Name Programm. Die diesjährigen Tage der Begegnung zur Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Zwieberge enden mit entspannten Gesprächen und neuen Begegnungen in Langenstein.