Neue Bänke für gemütliche Pausen im Huy geschaffen

Zehn Bänke und fünf Tische entstehen derzeit im VHS-Bildungswerk in Halberstadt. Diese sollen künftig im Huy für Wanderer zum Rastplatz werden.

Huy/Halberstadt - „Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause“ heißt es in einem Sprichwort. Um eben diese Pausen auch bei Wanderungen und Spaziergängen im Huy zu ermöglichen und so angenehm wie möglich zu gestalten, hat es sich der Förderverein „Zwischen Huy und Bruch“ unter anderem zur Aufgabe gemacht, an verschiedenen Orten im Huy Bänke aufzustellen.