Neue Chance für das Halberstädter Jagdschloss

Ein glückliches Händchen hatten die letzten drei Besitzer mit dem Jagdschlösschen in Halberstadt nicht. Die neuen Besitzer wollen es anders und besser machen.

Derzeit ist das Jagdschloss in den Spiegelsbergen geschlossen. Das soll sich jedoch spätestens im kommenden Jahr ändern, so die neuen Eigentümer.

Halberstadt - Das Jagdschloss in den Spiegelsbergen Halberstadts ist derzeit verschlossen. In den zurückliegenden 30 Jahren war es immer wieder verwaist. Jedoch gab es immer wieder Besitzer, die Visionen für das 240 Jahre alte und unter Denkmalschutz stehende Haus hoch über Halberstadt hatten. Letztendlich scheiterten sie alle an der gastronomischen Nutzung der Immobilie. Trotz der exponierten Lage, mit dem eindruckvollen Blick auf Halberstadt, gaben sie über kurz oder lang auf. Dieses Schicksal wollen die neuen Schlossherren nicht teilen, wie einer von ihnen im exklusiven Volksstimme-Gespräch betont.