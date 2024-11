Der enorme Anstieg der Hebesätze lässt eine höhere Grundsteuerbelastung in der Stadt Osterwieck vermuten. Damit müssen Eigentümer rechnen.

Neue Steuersätze für Eigentum in Osterwieck geplant

Stadt Osterwieck. - Die Berechnung der Grundsteuer ist bundesweit auf völlig neue Füße gestellt worden. Für das Jahr 2025 werden deshalb in allen Kommunen neue Hebesätze erlassen, sowohl für die Grundstücke auf Ackerland und in Forst (Grundsteuer A) als auch für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B). Dazu wiederum ist eine Satzung erforderlich, die der Stadtrat vergangene Woche auf der Tagesordnung hatte, aber noch nicht verabschiedete.

Das ist erst für den 19. Dezember vorgesehen. Bis dahin gibt es noch eine Beratungsrunde durch alle 14 Ortschaftsräte. Gibt es dann im Dezember grünes Licht, werden etwa 7000 Grundstückseigner in der Kommune bis Mitte Januar Post von der Stadtverwaltung bekommen mit ihrem neuen Grundsteuerbetrag.

Dieser kann sowohl Freude als auch Frust auslösen. Denn auch wenn die Stadt das grundsätzliche Ziel verfolgt, in der Summe keine höheren Einnahmen aus den Grundsteuern zu erzielen, kann es für den Einzelnen im Vergleich zu jetzt sowohl günstiger als auch teurer werden. Entscheidend dafür sind die neuen Messbeträge, die das Finanzamt ermittelt hat.

Bisher werden in der Stadt Osterwieck beide Grundsteuerarten mit einem Hebesatz von 400 Prozent veranlagt. Künftig, so der Plan, sind es für die Grundsteuer A 560 Prozent und für die Grundsteuer B 500 Prozent.

85 Prozent der Messbeträge seien durch die Neuberechnung geringer als bisher ausgefallen, war aus der Stadtverwaltung zu erfahren. Waren bei der alten Berechnungsweise die Werte von Grundstück und Gebäude maßgeblich, seien es jetzt Bodenrichtwert und ortsübliche Miete. Im Rathaus sei kein Trend erkennbar geworden, welche Häuser oder Lagen in den Orten günstiger oder teurer geworden sind.

Im Stadtrat erklärte Kämmerin Kristin Reilein, dass der Stadt bisher 90 Prozent der neuen Messbeträge vom Finanzamt übermittelt worden seien. Darauf stütze sich die Berechnung der neuen Hebesätze. Würden die alten Hebesätze fortbestehen, würde die Stadt in der Grundsteuer A nur noch 310.000 Euro statt aktuell 438.000 Euro einnehmen. Bei der Grundsteuer B wären es ohne Veränderung des Hebesatzes nur 860.000 Euro statt 1,1 Millionen Euro.

Eine gewisse Ungerechtigkeit hat sich bei der Grundsteuer B generell in der Form aufgetan, dass die Gewerbegrundstücke deutlich niedriger bewertet sind. Der Landesgesetzgeber stellt daher den Kommunen frei, für Wohnen und Gewerbe unterschiedliche Hebesätze zu erlassen.

In der Stadt Osterwieck will man davon bisher keinen Gebrauch machen, weil sich das nach Einschätzung von Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) kaum entlastend auswirken würde. Er erläuterte, dass es in der Stadt 180 Gewerbegrundstücke gebe, das seien nur zwei bis drei Prozent aller Grundstücke.

Fällt der Beschluss am 19. Dezember, kommt gleich zum Jahresanfang ein Berg an Arbeit auf die Kämmerei der Stadtverwaltung zu. Denn dann müssen 7000 Bescheide ausgedruckt und von Hand für den Briefversand vorbereitet werden. Zum 15. Februar sollen dann erstmals die neuen Grundsteuerbeträge abgebucht werden.

Im Stadtrat ist über die Grundsteuern durchaus kontrovers diskutiert worden. Lothar König (Bürgerinitiative Zilly) wollte den Hebesatz der Grundsteuer B nur auf 460 Prozent ansteigen lassen. Dafür gab es aber keine Mehrheit. Zustimmung erhielt der Antrag von Hartmut Janitzky (CDU), Ende 2025 Jahr zu überprüfen, ob die neuen Hebesätze tatsächlich wie beabsichtigt zu den gleichen Gesamteinnahmen führen und gegebenenfalls nachzujustieren.