Hand anlegen am "Kunterbunten Garten" in Klein Quenstedt heißt auch Zaun anmalen.

Klein Quenstedt. - Wenn man Dutzende von Eltern begeistern kann, selbst am Freitagnachmittag in den Ferien etwas für den Kindergarten zu tun, dann muss das schon was besonderes sein. Bettina Wenig und ihrem Team vom Kindergarten in Klein Quenstedt ist dies mit einer kunterbunten Mitmach-Aktion gelungen. Mehr als 20 Erwachsene haben sich am Pfahlberg eingefunden und Spaten, Hammer und Pinsel in die Hand genommen.