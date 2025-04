Heimatgeschichte im Harz Neuer Heimatverein in Anderbeck: Jung und dynamisch etwas für den Ort tun

In Anderbeck hat sich ein Heimatverein gegründet, der so einiges in dem kleinen Huy-Ort erreichen möchte. Von Dorfverschönerung über Veranstaltungen bis Heimatgeschichte ist vieles geplant.