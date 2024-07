13 Einzelstarter und zwei Staffeln gingen in diesem Jahr beim Triathlon im Eilenstedter Freibad an den Start.

Eilenstedt. - 500 Meter schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und drei Kilometer Laufen – der Förderverein des Eilenstedter Freibads hatte erneut zum Triathlon eingeladen. Neben „Wiederholungstätern“ waren dieses Mal auch einige Neulinge dabei, so dass schließlich 13 Einzelstarter und zwei Staffeln an den Start gingen. Darunter weitgereiste Gäste wie die Gruppe aus Haus Nienburg: Tobias Gröhne aus Köln, Paul Fernandes aus der Nähe von Bordeaux, James Blackburn aus Dublin.

Alle drei kamen als Volontäre zum Verein Freunde Haus Nienburg und unterstützen dort bei den verschiedensten Arbeiten. Über die Haus Nienburgerin Julia Städtler, die sowohl im örtlichen Verein als auch im Vorstand des Freibadfördervereins ist, wirkte das Trio auch schon an Arbeitseinsätzen im Freibad mit. Der vierte im Bunde der Haus Nienburger war Bruder Tilman Städtler, wohnhaft in München. Auch Schwester Julia ging natürlich an den Start.

Der Eilenstedter Freibad-Triathlon fand erstmals im Sommer 2001 statt. Erst in loser Folge, dann über die Freunde des Freibades Eilenstedt und seit Vereinsgründung 2017 veranstaltet ihn der Förderverein des Freibads.

In diesem Jahr hat Christian Guse mit einer Zeit von 42 Minuten und 59 Sekunden einen neuen Freibad-Rekord aufgestellt. Insgesamt lagen die Zeiten der Platzierungen aber sehr eng beieinander: Platz 2 belegte Brandon Lee Hofmann mit 43 Minuten, 55 Sekunden und Platz 3 Lars Hofmann mit 44 Minuten, 22 Sekunden. Vater Lars und Sohn Brandon waren erneut beide am Start und lieferten sich ein spannendes Familienduell. „Insgesamt zeigten sich alle Teilnehmer sehr zufrieden und glücklich am Ziel, was mit einer gehörigen Sektdusche gefeiert wurde“, zieht Vereinschef Michael Richter Bilanz und bedankt sich im Namen des Vorstands bei allen Helfern und Sponsoren. „Wir freuen uns bereits jetzt auf die Fortsetzung 2025.“