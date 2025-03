Der Huy-Ort Badersleben ist um eine weitere Firma reicher: Timo Guski hat sich selbstständig gemacht - und erzählt, wie es dazu kam und was er noch vorhat.

Neueröffnung im Huy: Meisterbetrieb in Badersleben nimmt Arbeit auf

Badersleben. - Handwerksbetriebe und Fachfirmen gibt es in der Gemeinde Huy nur noch wenige - Elektriker, Installateure und Co. sind Mangelware. Doch jetzt gibt es Zuwachs: Timo Guski hat in Badersleben seinen eigenen Betrieb eröffnet.