Am Donnerstag eröffnet in der Rathauspassage Halberstadt eine Woolworth-Filiale. Gina Güttler (links) wird die Filiale leiten, ihr Stellvertreter ist Marvin Ulrich (auf der Leiter). Andreas Vogel, Chef der Braunschweiger Filiale, kümmert sich um Neueröffnungen in seinem Bezirk.

Foto: Sabine Scholz