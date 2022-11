Ein neues Ranking des Automobilclubs ACE zeigt die besten Rastplätze in Sachsen-Anhalt. Was an ihnen besonders gut ist und wo es noch Nachholbedarf gibt, zeigen wir.

In Sachsen-Anhalt liegen die Rastplätze laut einem aktuellen Ranking des Automobilclubs ACE weit über dem Bundesdurchschnitt. Welche haben am besten abgeschnitten? Ein Tipp: Sie liegen an der Autobahn A36. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - In einem neuen Ranking hat der Automobilclub ACE 23 Rastplätze in Sachsen-Anhalt unter die Lupe genommen. Mit überraschenden Ergebnissen.

Laut ACE wurden dafür unter dem Motto „Deutschland, deine Rastplätze“ in den vergangenen sechs Monaten unbewirtschaftete Rastplätze gleich zwei Mal unter die Lupe genommen. Im Fokus der Tests standen dabei offenbar Sicherheit, Familienfreundlichkeit, Barrierefreiheit und Sauberkeit.

Das Ergebnis: Die Rastplätze mit WC in Sachsen-Anhalt schneiden laut ACE besonders gut in den Kategorien Familienfreundlichkeit und Barrierefreiheit ab: Ganze 100 Prozent wurden als barrierefrei beurteilt. Im Vergleich: der Bundesdurchschnitt liegt bei 87 Prozent.

Besonders familienfreundlich seien außerdem 74 Prozent der getesteten Orte, bundesweit liege der Schnitt bei 63 Prozent. Schlechter schnitten die Rastplätze allerdings in Sachen Sauberkeit ab. Hierzu zählt der ACE nicht nur die Hygiene auf den Toiletten, sondern auch die Ordnung auf dem gesamten Gelände und ob Mülleimer oder sogar Mülltrennung zu finden waren. 74 Prozent konnten vom ACE als sauber und hygienisch klassifiziert werden. Im Bundesdurchschnitt lag der Wert bei 70 Prozent.

"Sachsen-Anhalt liegt in allen getesteten Kategorien im grünen Bereich. Wenn man das als Ampel betrachtet würde, also im oberen Drittel im Vergleich zu den anderen Bundesländern", so Frank Fleischhauer, Regionalbeauftragter der Region Ost.

Am besten haben laut Ranking übrigens die Rastplätze Brockenblick sowie Regensteinblick an der A36 in Sachsen-Anhalt abgeschnitten. Sie erhielten die volle Punktzahl. "Überzeugt haben die Rastplätze vor allem bei beiden Tests in Sachen Sauberkeit und Hygiene, mit barrierefreien Parkplätzen und WCs, auch die Ausstattung der Anlage begeistert", so ein Sprecher des ACE.