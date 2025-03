Neues Raumkonzept und mehr: Was sich alles in Osterwiecks größtem Hotel Brauner Hirsch verändert

Osterwieck. - Statt Kochlöffel und Küchenmesser hatte Philipp Jesse zum Wochenbeginn einen Pinsel in der Hand. Zusammen mit Hausmeister Guido Freudenberg strich der Koch und Geschäftsführer des Hotels Brauner Hirsch Hölzer in der neuen Einrichtung des Saals. Schon seit November wird hier gewerkelt, ist der große Raum, in dem früher auch Osterwiecker Neujahrsempfänge und Stadtratssitzungen stattfanden, nicht wiederzuerkennen. Damit ist ein neues Raumkonzept in Osterwiecks größter Beherbergungseinrichtung vollendet worden. Und es ist noch mehr verändert worden.