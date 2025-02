Ohne Wohnung Schicksal Obdachlosigkeit: Wo Betroffene eine Unterkunft in Halberstadt finden

In den vergangenen Wochen das Schicksal einer sich auffällig verhaltenden obdachlosen Frau viele Gespräche in Halberstadt bestimmt. Das wirft die Frage auf: Wie viele Menschen ohne ein Dach über dem Kopf gibt es in der Harzer Kreisstadt?