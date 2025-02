Polizisten holen am Freitagabend eine Obdachlose ab, die seit Monaten hinter einem Supermarkt in Halberstadt campiert ab. Ein Richter hat eine psychiatrische Begutachtung der inzwischen häufiger handgreiflich werdenden Frau angeordnet. Doch was dann folgt, sorgt für Kopfschütteln bei den Halberstädtern.

Halberstadt. - Am Freitagabend geht es wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken um: Die Obdachlose hinter dem Kaufland in Halberstadt ist nicht mehr da, vier Polizisten haben sie mitgenommen. Viele reagieren erleichtert. Doch wenig später taucht die Frau wieder auf, die in letzter Zeit aggressiver geworden ist. Was ist passiert?