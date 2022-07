Osterwieck: Endspurt im Kampf ums Glasfaserkabel

Stadt Osterwieck - Jeden Freitag veröffentlicht die Deutsche Glasfaser auf ihrer Internetseite die Quote, wie viele Haushalte sich im potenziellen Netzausbaugebiet für einen Vertrag mit dem Anbieter entschieden haben. Vergangenen Freitag lag die Quote bei 18 Prozent. Was noch eine Menge Luft bedeutet bis zum Ziel von 33 Prozent. Diese müssen bis zum 20. August erreicht sein. „Eine Verlängerung ist nicht vorgesehen“, bekräftigte Projektmanager Christian Morag am Montag im Volksstimme-Gespräch. Eine Aussage, die er schon zum Projektbeginn Anfang Juni getätigt hatte.