  4. Geburtenrückgang und leere Kita-Plätze in Osterwieck: Wie geht es weiter mit der Kinderbetreuung?

Osterwiecks Kitas stehen vor einer Herausforderung: Immer mehr Plätze bleiben leer, die Auslastung sinkt auf nur noch 71 Prozent. Besonders alarmierend ist der Rückgang der Geburten. Droht jetzt die Schließung weiterer Einrichtungen?

Von Mario Heinicke Aktualisiert: 25.09.2025, 14:34
Viel Platz bietet die Kita Hessen (Osterwieck) auf dem Schlossgelände. Momentan ist sie – mit und ohne Hortkinder betrachtet – alles andere als ausgelastet.
Osterwieck. - Die Kitas in Osterwieck stehen unter Druck: Immer weniger Kinder, immer mehr freie Plätze. Die neuesten Zahlen, wie bedrohlich die Lage wirklich ist.