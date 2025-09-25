Neue Zahlen Geburtenrückgang und leere Kita-Plätze in Osterwieck: Wie geht es weiter mit der Kinderbetreuung?

Osterwiecks Kitas stehen vor einer Herausforderung: Immer mehr Plätze bleiben leer, die Auslastung sinkt auf nur noch 71 Prozent. Besonders alarmierend ist der Rückgang der Geburten. Droht jetzt die Schließung weiterer Einrichtungen?