Osterwieck. - Maggi Unmann engagiert sich schon seit sieben Jahren dafür, dass Ausländer in Osterwieck die deutsche Sprache erlernen können. Zum einen beiderseits freiwillig, zum anderen unabhängig von den offiziellen Sprachkursen sowie dem Status der Teilnehmer. Wie auch derzeit, wo aus einer ukrainischen Großfamilie die Kinder im Alter von neun bis 24 Jahre Deutsch lernen, außerdem zwei junge Paare aus Brasilien, von denen die Männer in Berßel arbeiten und Fußball spielen, sowie ein Flüchtling aus Benin.

Die Stadt Osterwieck unterstützt die Tätigkeit von Maggi Unmann, die vom Landkreis auch ganz offiziell als Integrationslotsin eingesetzt ist. Sie kann für ihren Unterricht an wöchentlich drei Tagen einen Raum in der früheren Stephanischule kostenfrei nutzen.

Während einer Unterrichtsstunde in dieser Woche kam Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) in die Gruppe, um Lehrbücher für die Schüler vorbeizubringen. Die Stadt hat diese gestiftet und damit einen Wunsch von Maggi Unmann erfüllt.

Seit 2017 hat sie schon vielen Menschen aus vielen Ländern die ersten Deutsch-Vokabeln beibringen können. Zuletzt einer afghanischen Familie. Nicht selten sind es auch Arbeitskräfte aus Ländern der Europäischen Union, die in Osterwieck einen Job haben und dank Maggi Unmann ihre Deutsch-Kenntnisse verbessern. Es sei manchmal nicht einfach, in der Unterrichtsstunde alle Schüler unter einen Hut zu bekommen, berichtete sie. Weil die vorhandenen sprachlichen Vorkenntnisse sehr unterschiedlich seien.

Maggi Unmann hat mit ihrem Mann selbst viele Jahre im Ausland gelebt, war als Missionarin in Afrika tätig. Sie kann sich auch in Englisch und Spanisch verständigen. Die kyrillischen Buchstaben der ukrainischen Sprache sind ihr unterdessen fremd, so dass für das Lehren der ersten Vokabeln auch „Hände und Füße“ eingesetzt werden mussten. Nach Auskunft von André Diedrich, der in der Stadtverwaltung für Flüchtlingsangelegenheiten zuständig ist, stünden für Flüchtlinge in Osterwieck 13 Wohnungen zur Verfügung, in denen derzeit 25 Personen angemeldet seien. Dies sei sozusagen ein Übergangsquartier nach Durchlaufen der Zentralen Aufnahmestelle in Halberstadt bis zur eigenen Wohnung. Die ukrainischen Flüchtlinge sind darunter nicht erfasst.

Die Osterwiecker Einwohnerstatistik wies zum Jahreswechsel für die Einheitsgemeinde unter 11.151 Einwohnern 283 Ausländer aus, davon 185 aus der Europäischen Union.