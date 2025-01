Die Osterwiecker Einrichtung beteiligt sich am 4. April mit zwei Veranstaltungen an der erstmals bundesweit ausgerichteten Aktion.

Osterwieck. - Das letzte Mal, dass die Osterwiecker Stadtbibliothek groß im Mittelpunkt stand, war fast auf den Tag vor fünf Jahren gewesen. Damals hatte die Einrichtung ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert und mit dem populären Linken-Politiker Gregor Gysi eine Buchlesung veranstaltet. Letztere kam so gut an, dass Gysi seitdem noch zwei weitere Male in Osterwieck las.

Nun ist es an der Zeit, dass die kleine Bibliothek, die einerseits seit 2017 im Bunten Hof das schönste Quartier ihrer Geschichte hat, andererseits mit acht Wochenstunden nur noch auf Sparflamme geöffnet sein darf, wieder von sich reden macht.

Zur Nacht der Bibliotheken am Freitag, 4. April, wird sie zu Veranstaltungen im Bunten Hof – eine für Kinder, eine für Erwachsene – einladen. Wobei der Eintritt jeweils frei ist, wie Leiterin Kathrin Mannewitz vorausblickte. Wichtig sei aber eine vorherige Anmeldung, um den Platzbedarf abschätzen zu können.

Wer ist dabei? Kindern wird die Buchreihe „Die drei Fragezeichen“ bekannt sein. Diese Detektivbücher gibt es sogar schon seit 1968 in den USA und ebenso lange als Übersetzungen in Deutschland. Auch in der Osterwiecker Stadtbibliothek stehen Exemplare dieser Reihe.

Der Zufall will es, dass mit Stefani Kampmann eine Buchillustratorin, die Bilder für Bücher dieser Reihe gezeichnet hat, in Osterwieck lebt. Sie wird am 4. April ab 14 Uhr Kindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren zeigen und erklären, wie sie zeichnet und wie so ein Bild dann ins Buch kommt.

Am Abend wird es spannend im Rittersaal. Bernd Kaufholz, bekannt auch als Volksstimme-Reporter seit mehr als vier Jahrzehnten, wird ab 19 Uhr aus seinen Büchern über historische Kriminalfälle vorlesen. Seit 1999 hat er insgesamt 18 Bücher verfasst. Sein sechstes Werk, 2007 herausgegeben, trägt sogar den Titel „Der Beilschlächter von Osterwieck.“

Natürlich möchte Kathrin Mannewitz – wie überhaupt der initiierende Deutsche Bibliotheksverband – mit dieser Nacht der Bibliotheken für das Lesen und damit das Informieren und Entdecken von Neuem werben.

In Osterwiecks Bibliothek waren im vergangenen Jahr 357 Leser eingetragen, davon 48 Erwachsene. 55 Neuanmeldungen weist dabei die Statistik aus. Für 2400 Euro kann Kathrin Mannewitz übers Jahr Bücher einkaufen und verweist auf stets top-aktuelle Medien im Bestand. Trotz der zuletzt erheblichen gestiegenen Buchpreise kommen übers Jahr deutlich über 100 neue Bücher zusammen.

Eine frühere Schwachstelle der Bibliothek ist inzwischen ausgemerzt. Durch zwei Ehrenamtler gibt es jetzt übers Jahr keine Schließzeiten mehr, wenn die hauptamtliche Bibliothekarin mal nicht im Dienst sein kann.

Zwei Drittel der Leserschaft sind Kinder im Alter bis zwölf Jahre. Dazu tragen die Bibliotheksführungen für die Vor- und Grundschulkinder bei, aber auch weitere Schulveranstaltungen, die die Bibliothekarin begleitet.

Anmeldungen für beide Osterwiecker Veranstaltungen sind per Telefon 039421/79 31 11 oder Mail bibliothek@stadt-osterwieck.de möglich.