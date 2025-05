Osterwieck. - Die Volksseele in Osterwieck kocht hoch angesichts der Schließungspläne der Kindertagesstätten in Rohrsheim und Bühne. Nach hitzigen Debatten in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses im April hat sich der Streit um die weitere Entwicklung der Osterwiecker Kita-Landschaft zunehmend vom Sitzungssaal hinaus in die Bürgerschaft verlagert.

