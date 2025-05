Die Proteste gegen die drohenden Kita-Schließungen in Rohrsheim und Bühne (Harzkreis) werden immer lauter. Was Osterwiecks Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) zum Kampf der Eltern und zum Vorwurf der finanziellen Misswirtschaft im Rathaus sagt.

Die Plakate am Kindergarten in Bühne sprechen eine deutliche Sprache angesichts der drohenden Schließung.

Osterwieck. - Das drohende Aus der Kitas in Rohrsheim und Bühne lässt die Gemüter in der Einheitsgemeinde Osterwieck hochkochen. Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) sieht sich neben einer wachsenden Protestwelle auch mit Vorwürfen der Misswirtschaft in der kommunalen Haushaltsführung konfrontiert. Das will das Stadtoberhaupt so nicht stehen lassen.