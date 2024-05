Osterwieck. - Die Eisdiele am Osterwiecker Busbahnhof ist wieder geöffnet. Das vergangene Jahr über geschlossen, hat die Räumlichkeit nun eine neue Betreiberin. „Jule’s Eis- & Caféstübchen“ heißt die Einrichtung jetzt. Jule - das ist Julia Becker, die mit diesem Geschäft den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat. Sie wohnt in Rimbeck, stammt aber aus Anderbeck. Die 25-Jährige ist als ausgebildete Einzelhandelskauffrau vom Fach. Seit ihrer Berufsausbildung, deren Bestandteil auch der Handel mit Lebensmitteln war, arbeitete sie in einem Halberstädter Möbelhaus.

Der Zufall stand Pate, dass Julia Becker nun die Eisdiele betreibt. Voriges Jahr noch wohnte sie in Osterwieck auf jenem Grundstück am Teichdamm, als der Vermieter, vielleicht zuerst gar nicht mal so ernst gemeint, fragte, ob sie die Eisdiele übernehmen möchte.

Sie sagte zu – wohl wissend, dass nun eine stressige Etappe vor ihr liegen würde. Denn das eine Jahr ohne Nutzung hatte im Gebäude seine Spuren hinterlassen. Und natürlich sollte sich mit dem Wechsel auch die persönliche Note der neuen Betreiberin bei der Raumgestaltung wiederfinden. „Vor der Arbeit, nach Feierabend und an den Wochenenden wurde renoviert“, berichtete Julia Becker. Inventar wurde teils erneuert, teils aufgearbeitet oder modernisiert. Den Passanten am Teichdamm blieb natürlich nicht verborgen, dass sich hier etwas tat. „Sehr, sehr viele waren neugierig und haben schon mal reingeschaut.“

Der 1. Mai war der Tag der Eröffnung. Spätestens da zeigte sich, wie sehr die Osterwiecker die langjährige Eisdiele vermisst hatten. Die Warteschlangen waren lang, obwohl Freunde noch mit ausgeholfen hatten.

Bei der Auswahl des Eisherstellers zeigte sich Julia Becker wählerisch und nahm sich Zeit für die Entscheidung. Ein Hersteller aus dem brandenburgischen Beeskow bekam den Zuschlag. An ihm schätzt sie das handgemachte Eis sowie die teils ausgefallenen Eissorten. „Ich bekomme sehr viel Zuspruch von den Leuten“, fühlt sie sich bestätigt. Neben dem Eis, dass quasi jeder Eisstand verkauft, findet man hier etwa Omas Sesam-Mohnkuchen oder Gurke-Dill. Ja, es handelt sich wirklich um Eissorten. „Gurke-Dill schmeckt wie Gurkensalat“, unterstreicht Julia Becker. Dass die 25-Jährige derartige ausgefallene Sorten mag, verhehlt sie nicht. Beim eigenen Eiskonsum hält sie sich aber etwas zurück. „Man muss ja auch auf seine Linie achten.“

Nach den ersten Wochen hat Julia Becker das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben mit ihrer beruflichen Entscheidung. Selbst wenn sie nun sieben Tage die Woche im Dienst ist. War die Eisdiele an dieser Stelle früher ein Saisongeschäft, soll sie unter neuer Regie nun quasi das ganze Jahr über geöffnet bleiben. Daher das Café-stübchen im Namen. 20 Sitzplätze stehen hier zur Verfügung, Kaffee und Kuchen gibt es also auch. Jenes Angebot, was nach Umfragen unter Touristen in der Stadt zuletzt am meisten gefehlt hat.

„Und ich habe“, blickt Julia Becker voraus, „noch die eine oder andere Idee.“