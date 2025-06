Osterwieck wird am Sonntag zum Mini-Mekka für regionale Fußballfans: Zwei Osterwiecker Mannschaften spielen in heimischem Gefilde um den Pokal des Harzer Landrates. Besucher sollten dabei einiges beachten.

Zilly. - Na, wenn das mal nicht passt wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge: So findet nicht nur am Sonntag, 22. Juni, das Endspiel um den Pokal des Harzer Landrats in Zilly, also einem Osterwiecker Ortsteil statt. Nein - es kämpfen dabei auch noch zwei Osterwiecker Mannschaften um den Pokal: der SV Eintracht Osterwieck und der TSV Berßel.

Anpfiff ist um 14 Uhr - und da beide Mannschaften sich bis dato noch nicht in die Siegerliste haben eintragen können, wird es in jedem Fall einen neuen Pokalsieger geben.

Pokal-Finale soll ein Fußballfest in Zilly werden

Dabei findet der Pokal bereits zum 14. Mal statt - wurde er doch 2010 mit damaligen Landrat Michael Ermrich als Wettbewerb um den „Pokal des Landrats“ ins Leben gerufen. Für die Mannschaften der Harzoberliga und Landesklassen gibt es seitdem diesen Wettbewerb um den Pokal und den damit verbundenen Startplatz im FSA-Pokal.

Die Sportkameraden des TSV Zilly haben sich bereit erklärt, einen würdigen Rahmen für das Endspiel zu gestalten. Gemeinsam mit dem Kreisfachverband Harz rufen sie nun alle Fußballfans in der Einheitsgemeinde Osterwieck auf, ein Osterwiecker Fußballfest zu feiern.

Die bisherigen Pokal-Gewinner

Seit 2011 wird um den Pokal des Harzer Landrates gespielt, nur 2021 fiel der Pokal aus - wegen Corona. Die bisherigen Sieger heißen:

2011 VfB Germania Halberstadt II

2012 VfB Germania Halberstadt II

2013 FSV Askania Ballenstedt

2014 Blankenburger FV 1921

2015 Blankenburger FV 1921

2016 SV 1890 Westerhausen

2017 Quedlinburger SV

2018 Quedlinburger SV

2019 Blankenburger FV 1921 II

2020 SV Stahl Thale

2022 SV Darlingerode / Drübeck

2023 SV Stahl Thale

2024 SV Langenstein/Harz

Vier Parkplätze in Nähe des Sportzentrums Zilly ausgewiesen

Der SV Eintracht Osterwieck hat bereits reagiert und alle Fans zu einer Fahrradtour nach Zilly eingeladen. Sie können die Fahrräder in der Dorfstraße an der Badeanstalt abstellen und dann Eingang 1 benutzen.

Für die Besucher, die mit Pkw anreisen, wurden insgesamt vier Parkplätze ausgewiesen. Die Gäste können dann Eingang 2 am Teichdamm nutzen, um auf das Gelände des Sportzentrums Zilly zu gelangen.

Karten gibt es im Vorverkauf beim Lotto-Point (Kapellenstraße 7 in Osterwieck) und an der Tankstelle in Berßel.